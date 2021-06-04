В Україні за добу від Covid-19 одужали понад вісім тисяч людей

З підозрою чи підтвердженим діагнозом вчора госпіталізували 953 людини

Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Запорізькій області

В Україні за минулу добу виявили 2266 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Запорізькій області. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Також 8 291 пацієнт одужав, а 95 – померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 953 людини.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

Лабораторії зробили 61 321 тест на коронавірус: методом ПЛР – 28 696, методом ІФА – 11 858. Також зробили 20 767 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 10,2 мільйона ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 211 683 випадки зараження коронавірусом. Із них 51 054 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 080 382 – одужали.

Напередодні ЮНІСЕФ доставив в Україну нову партію вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Важливо знати, що роботу центру масової вакцинації в Києві змінено: тепер буде дві черги.