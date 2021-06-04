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    На Київщині патрульні врятували вакцину (відео)

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    Вакцину потрібно зберігати за правильної температури - На Київщині патрульні врятували вакцину (відео)
    Вакцину потрібно зберігати за правильної температури
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    У медиків зламався спецтранспорт, яким доставляли вакцину в лікарню

    2 червня патрульні Білої Церкви допомогли транспортувати вакцину до медичного закладу. Про це повідомляє пресслужба патрульних.

    Так, 2 червня близько 15 години до поліцейських по допомогу звернулись представники органів охорони здоров'я, які повідомили, що їм необхідно терміново доставили вакцину проти Covid-19 до Білоцерківської лікарні, а спецтранспорт зламався.

    Оскільки зберігання вакцини можливе лише за правильної температури, медикам потрібно було якнайшвидше доставили ліки до пункту призначення.

    Патрульні завантажили вакцину до свого автомобіля та доставили до закладу охорони здоров'я.

    Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

    Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

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    Теги: Національна поліція України Київщина лікарня вакцинація коронавірус
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    На Київщині патрульні врятували вакцину (відео)