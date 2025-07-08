Цьогорічний Саміт вперше відбудеться у дводенному форматі

Цього року столиця України вп'яте стане місцем проведення Саміту перших леді та джентльменів. Цей глобальний захід, започаткований за ініціативи першої леді України Олени Зеленської, щороку об'єднує впливових діячів світу для пошуку відповідей на ключові виклики сучасності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів Самміту.

Як повідомляють організатори, цьогорічна тема Саміту – «Освіта, яка моделює світ» / Education Shaping the World. Вона має на меті привернути увагу світової спільноти до вирішальної ролі освіти у формуванні гуманнішого та безпечнішого майбутнього. Організатори підкреслюють, що освіта – це не лише базове право, а й фундамент для миру, стабільності, рівності та економічного зростання. Особливо це актуально, коли понад 250 мільйонів дітей у світі не мають доступу до навчання, а ще мільйони не здобувають базових навичок, саме освіта здатна забезпечити стабільність, захистити ціле покоління, будувати стійке суспільство та запобігати війнам.

Програма та учасники

Цьогорічний Саміт відвідають перші леді та джентльмени, міністри освіти, провідні освітяни, урядовці, новатори у сфері викладання, вчителі з унікальними історіями, а також нобелівські лауреати. Вони візьмуть участь у панельних дискусіях та прочитають публічні лекції у провідних українських університетах.

Особливістю цьогорічного заходу стане участь вчителів з країн перших леді та джентльменів. Ці освітяни не лише поділяться власним досвідом, але й відвідають українські школи, налагоджуючи зв'язки з колегами.

Серед ключових тем обговорення на Саміті:

Рівний доступ до освіти попри війну, географію, релігію чи соціальні бар'єри.

Вчителювання: роль учителя як носія цінностей та агента змін.

Технології та інновації: етика прогресу та баланс між гуманністю й цифровізацією.

Роль освіти у промоції миру та гуманітарних цінностей.

Новий формат та цілі

Цьогорічний Саміт вперше відбудеться у дводенному форматі. Програма передбачає панельні обговорення, міністерські діалоги, TED-виступи, тематичну виставку інновацій у сфері освіти, а також презентацію міжнародного дослідження, присвяченого темі освіти.

Головна мета Саміту – не лише об'єднати впливових лідерів та фахівців навколо спільної теми, а й ініціювати конкретні зміни на рівні стратегічних рішень, освітніх систем та глобального гуманітарного порядку денного. Слідкувати за подіями саміту можна на сайті, Instagram, Facebook, YouTube.

П’ятий Саміт перших леді та джентльменів – ювілейна подія щорічного міжнародного заходу глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів, яку започаткувала Україна.

Саміт перших леді та джентльменів, заснований дружиною президента України Оленою Зеленською. Це міжнародна діалогова платформа подружжів перших осіб країн світу, започаткована у 2021 році для обміну досвідом та реалізації спільних проектів заради добробуту людей на планеті. Перший, другий та третій саміти відбулися у 2021, 2022 та 2023 роках.

Результати попередніх самітів

Інавгураційний саміт 2021 року «М’яка сила у новій реальності» / Soft Power in the New Reality започаткував новий формат глобальної співпраці та солідарності на рівні гуманітарного лідерства.

«М’яка сила у новій реальності» / Soft Power in the New Reality започаткував новий формат глобальної співпраці та солідарності на рівні гуманітарного лідерства. Другий саміт 2022 року «Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом» / Ukraine and the World: The Future We (Re)build Together мав сильний практичний результат – було зібрано 6,2 млн дол. на закупівлю 92 карет швидкої допомоги для України.

«Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом» / Ukraine and the World: The Future We (Re)build Together мав сильний практичний результат – було зібрано 6,2 млн дол. на закупівлю 92 карет швидкої допомоги для України. Третій саміт 2023 року «Ментальне здоров’я: стійкість і крихкість майбутнього» / Mental Health: Fragility and Resilience of the Future започаткував глобальну ініціативу у сфері охорони здоров’я, яка охопила 11 країн і привела до створення 25 міжнародних медичних партнерств (нині їх уже 64 у 24 країнах).

«Ментальне здоров’я: стійкість і крихкість майбутнього» / Mental Health: Fragility and Resilience of the Future започаткував глобальну ініціативу у сфері охорони здоров’я, яка охопила 11 країн і привела до створення 25 міжнародних медичних партнерств (нині їх уже 64 у 24 країнах). Четвертий саміт 2024 року «Захист дітей: Гарантії безпечного майбутнього» / Protecting Childhood: Ensuring a Safe Future об’єднав представників 18 країн для спільної роботи над питаннями захисту дітей у світі, що завершилося підписанням міжнародної декларації та презентацією глобального дослідження про безпеку.

Нагадаємо, отримані на саміті НАТО в Нідерландах заяви про підтримку Києва не зможуть покращити складне становище України. Попередні президенти США безрезультативно намагалися переконати членів НАТО перестати покладатися на Америку у виконанні більшої частини витрат у НАТО. Однак лише Трамп досяг успіху – частково через очевидну загрозу європейській безпеці з боку Росії.