Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ атакують «шахеди»: у столиці працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Київ атакують «шахеди»: у столиці працює ППО
Росія атакує Київ
фото з відкритих джерел

Росія запустила на Київ велику кількість «шахедів»

У ніч на 17 червня під атакою «шахедів» опинився Київ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За інформацією Ткаченка, у Соломʼянському районі зафіксовано падіння «шахеда» , без подальшого загоряння.

Ткаченко попереджав, що над столицею ворожі БпЛА. 

«На жаль, росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України. Кияни, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!», - написав Ткаченко.

Відомо, що у Святошинському районі внаслідок атаки сталося займання автівок.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні працює ППО. 

«Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада на місці. Рятувальники теж прямують. Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі. Перебувайте в укриттях!», – написав ще Кличко.

Раніше ми писали, що Генеральний штаб Збройних Сил України оголосив про відкриття нового оперативного напрямку на фронті – Північно-Слобожанського. Це рішення ухвалено у зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю своєчасного інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З 16 червня 2025 року у своїх щоденних зведеннях Генеральний штаб ЗСУ буде повідомляти про перебіг бойових дій на новому напрямку.

До слова, пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.

Зокрема, аналітики нагадують про телефонну розмову Трампа і Путіна 14 червня, що тривала близько години. Трамп тоді повідомив, що основну частину діалогу було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем, тоді як темі України було приділено «значно менше» часу.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього року організатори прагнуть залучити більше учасниць та учасників
КиївПрайд 2025: організатори визначилися із датою проведення акції
23 травня, 08:49
Дрони атакували Київщину
Атака дронів на Київщину: поранено чоловіка та жінку
23 травня, 22:40
Повітряна тривога у Києві тривала шість години
Повітряна тривога у Києві тривала шість години
25 травня, 06:09
За словами Геращенко, від будинку і автівки Мжельських не залишилося нічого
У Мархалівці через атаку росіян вщент зруйновано будинок гендиректора одного з телеканалів
30 травня, 10:39
Зловмисник, перебуваючи у СІЗО, розмістив в Інтернеті оголошення щодо продажу комплектуючих до засобів радіоелектронної боротьби
Арештант Лук’янівського СІЗО «продавав» рідним військових комплектуючі до РЕБів
30 травня, 13:36
За результатами досудового розслідування прокурор заявив цивільний позов про відшкодування завданих збитків
Під суд піде ексдиректор «Київпастрансу», який переплатив за пальне третину мільйона
5 червня, 17:09
29 травня Блохін, Бєланов та Шевченко презентували свої «Золоті м’ячі» у Львові
У Києві покажуть «Золоті м’ячі» Блохіна, Бєланова і Шевченка: де та коли з’являться трофеї
13 червня, 11:47
Вікторія Муха очолює постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій
Депутатка Київради очолила головний музей столиці
13 червня, 11:24
На території Бориспільського району проводяться вибухові роботи
У Бориспільському районі може бути гучно: влада звернулася до місцевих жителів
Вчора, 11:06

Новини

Київ атакують «шахеди»: у столиці працює ППО
Київ атакують «шахеди»: у столиці працює ППО
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві викрито низку підпільних казино, які працювали навіть у комендантську годину
У Києві викрито низку підпільних казино, які працювали навіть у комендантську годину
Евакуація покинутих та пошкоджених авто у столиці: голова КМВА звернувся до киян
Евакуація покинутих та пошкоджених авто у столиці: голова КМВА звернувся до киян
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія
17 червня рух транспорту у Деснянському районі буде частково обмежено: схема
17 червня рух транспорту у Деснянському районі буде частково обмежено: схема

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
86K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
66K
Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ
53K
Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної
34K
Прогноз магнітних бур на 16-18 червня: якою буде сонячна активність

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua