Київ атакують «шахеди»: у столиці працює ППО

Росія запустила на Київ велику кількість «шахедів»

У ніч на 17 червня під атакою «шахедів» опинився Київ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За інформацією Ткаченка, у Соломʼянському районі зафіксовано падіння «шахеда» , без подальшого загоряння.

Ткаченко попереджав, що над столицею ворожі БпЛА.

«На жаль, росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України. Кияни, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!», - написав Ткаченко.

Відомо, що у Святошинському районі внаслідок атаки сталося займання автівок.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні працює ППО.

«Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада на місці. Рятувальники теж прямують. Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі. Перебувайте в укриттях!», – написав ще Кличко.

Раніше ми писали, що Генеральний штаб Збройних Сил України оголосив про відкриття нового оперативного напрямку на фронті – Північно-Слобожанського. Це рішення ухвалено у зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю своєчасного інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З 16 червня 2025 року у своїх щоденних зведеннях Генеральний штаб ЗСУ буде повідомляти про перебіг бойових дій на новому напрямку.

До слова, пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.

Зокрема, аналітики нагадують про телефонну розмову Трампа і Путіна 14 червня, що тривала близько години. Трамп тоді повідомив, що основну частину діалогу було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем, тоді як темі України було приділено «значно менше» часу.