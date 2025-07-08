Святошинський район звільняється від МАФів. Який вигляд має споруда-рекордсмен (фото)

Громіздкі конструкції – не виняток і зустрічаються по всьому району

На вулиці Чорнобильській демонтували МАФ площею 54 кв.м

У Києві фахівці комунального підприємства «Київблагоустрій» щодня стикаються з нетипово великими тимчасовими спорудами, які вимагають значних зусиль для демонтажу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київдемонтаж».

Офіційний рекорд зафіксували у Святошинському районі на вулиці Чорнобильській, де демонтували МАФ площею 54 кв.м. Зазначається, що такі громіздкі конструкції – не виняток і зустрічаються по всьому району.

«Розібрати одну – два-три дні роботи», – зазначають комунальники.

Нетипово великі тимчасові споруди вимагають значних зусиль для демонтажу фото: Київдемонтаж/Telegram

Щоб розібрати велику конструкцію, комунальникам доводиться працювати два-три дні фото: Київдемонтаж/Telegram

Столиця крок за кроком звільняється від тимчасових споруд фото: Київдемонтаж/Telegram

Нетипово великі тимчасові споруди вимагають значних зусиль для демонтажу фото: Київдемонтаж/Telegram

Замість МАФів з'являються вільні тротуари, нові зелені зони або просто чистий відкритий простір фото: Київдемонтаж/Telegram

Попри складність робіт, місто крок за кроком звільняється від цих тимчасових споруд. Замість них з'являються вільні тротуари, нові зелені зони або просто чистий відкритий простір.

Нагадаємо, у столиці завершили основний етап демонтажних робіт біля станції метро «Житомирська». Зазначається, що роботи тривали впродовж двох тижнів через значну кількість тимчасових споруд та їхні габарити. В результаті вдалося звільнити понад 700 кв. м території. Комунальники демонтували 30 тимчасових споруд, також вивезено залишки конструкцій та будівельних матеріалів.

Також у Оболонському районі біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.

Як повідомлялося, у Києві вже відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.

У той час, коли столична міська влада декларує активну боротьбу з незаконними малими архітектурними формами (МАФами), на Оболоні з'явився свіжий фундамент, на якому невдовзі, імовірно, виникне новий кіоск. Буде це один кіоск чи декілька поки невідомо.