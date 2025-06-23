«Павутина» та замахи на Зеленського, брата Єрмака, Гордона. Закрита зустріч з главою СБУ: головні цитати

Генерал-лейтенант Василь Малюк зустрівся з журналістами у неділю ввечері, 22 червня

Глава СБУ Василь Малюк провів закриту зустріч з представниками провідних українських та міжнародних видань 22 червня. «Главком» взяв участь у цій зустрічі та ділиться головними тезами генерала.

Зустріч пройшла у форматі офрекордз (не під запис), чимало зі сказаного мусимо залишити за межами публікації.

СБУ – перша за знищенням дронів

СБУ входить до Сил оборони і виконує надскладні оперативно-бойові задачі, бере участь в загальновійськових задачах на лінії бойового зіткнення, включаючи Курський напрямок. На ротаційній основі ми працюємо і маємо великий успіх, наприклад, починаючи з вересня по кінець весни ми були перші по знищенню БПЛА.

Ми працюємо в повітрі, в морі, в глибокому тилу росіян проводимо унікальну роботу. Але серцем спецслужби залишається контррозвідка і окрім цього Служба є правоохоронним органом спеціального призначення.

Ворог діє агресивно і вчиняє різні злочини проти основ національної безпеки, в тому числі залучаючи свою агентуру з числа наших співгромадян. Це вже так звані їх агенти, водночас для нас з вами – державні зрадники. Тому є ціла палітра ворожих спроб вчинити тут особливо тяжкі злочини. Але в той же час є професійна робота Служби, інших наших суміжників там, де ми працюємо на випередження.

Ворог не лише щодня жалить нас шахедами, ракетами, вбиває наше мирне населення, а він намагається посіяти терор. Але, разом з тим, зрозуміло, що у них це не вийде. Вони мають лише окремі прояви, та більшість з них ми реалізовуємо на випередження.

З початку повномасштабної війни СБУ викрила 113 агентурних мереж (2025 – 20), до яких входило 506 осіб.

Замахи на Зеленського

У минулому році була дуже гучна реалізація. Затриманий полковник УДО, очільник Департаменту управління держохорони. Це ті, хто мають охороняти топів в цій країні і це є їхній функціонал. Разом з тим, вони готували замах на нашого Президента – Володимира Олександровича Зеленського.

За їхнім злочинним задумом, вони підшукували людей і мали це реалізувати під час його переходу на території Офісу Президента України.

Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на ФСБ РФ, а саме на 5-ту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бєсєда. До речі, після цього провалу його Путін зняв, він залишився радником в системі ФСБ.

З нашого боку, це була дуже складна робота. Ми займались нею майже два роки, по суті, з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу.

Окрім замаху на президента, вони збирали інформацію, передавали її, в тому числі готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова і на мене особисто.

Говорячи про Верховного Головнокомандувача, слід згадати іншу операцію. Я принагідно хочу подякувати АВБ Польщі (Агентство власної безпеки). Це аналог СБУ на території Польщі, так звана внутрішня спецслужба. Ми реалізували важливе кримінальне провадження разом з ними.

Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його – цю «консерву» – активізували.

Задача була: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них – це був FPV-дрон, інший –

це снайперський комплекс.

Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота.

«СБУ викрила мережу агентів 5 служби фсб рф, які готували вбивство Президента України: затримано двох полковників УДО»

Про замах на волонтера Стерненка

Чому ціллю росіян став Сергій Стерненко? Пояснюю. Станом на сьогоднішній день Сергій поставив на фронт майже 200 тисяч FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів. Стерненко лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони нашим військовим.

Друге травня – той день, коли його хотіли ліквідувати. Це певний символічний день для ворога і, разом з тим, для нас. Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити «Бессарабську народну республіку» в Одесі у 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію. Тому в цей день вони йому і хотіли помститись. І це не перший замах на Сергія, четвертий.

З початку повномасштабного вторгнення наша задача – обіграти росіян на стадії первинного вивчення і готування замаху. Тут ситуація була складна. Я розумів, що сам замах може скоро відбутися, виходячи з аналізу матеріалів та комплексу оперативно-технічних заходів. Але на той момент ми ще не бачили самого «виконавця».

Я запросив Сергія до себе, ми проговорили елементи його фізичної безпеки, надали фахову охорону.

Сергій Стерненко фото: Сергій Стерненко/Facebook

2 травня Сергій виходить вранці з під’їзду, першим іде його помічник – цивільний, другим іде Сергій, третім іде співробітник ЦСО А. І поряд з під’їздом в спину Сергію відкриває стрільбу з двох рук жіночка, яка, на перший погляд, не викликає жодних підозр.

Третім виходив наш співробітник, спрацював професійно, скоротив дистанцію, вибив пістолет, знерухомив. До речі, коли вже «сидів» на ній, йому телефонує наш очільник контррозвідувального відділу, який вів цю справу, каже: «Ми вирахували, ось така-то мадам, поряд квартиру зняла, вона буде здійснювати замах». Він каже: «Та я вже «сиджу» на ній. Порядок».

Саме системна робота Служби дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка. Ворог був поряд, ми розуміли, що ФСБ на пів години нас випереджувала, але ми це перекрили за рахунок підняття рівня фізичної безпеки проти кінетичного удару.

Про замахи на журналіста Гордона

Гордон тригерить росіян. У нього велика категорія глядачів, які знаходяться і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях.

По Гордону працювало дві мережі, про які ми можемо говорити.

Перша мережа – очолювана колишнім нардепом-регіоналом, сьогодні вже ув’язненим, з Полтавщини родом.

Екснардеп, про якого йдеться – Грушевський Віталій Анатолійович.

Він здійснював візуальне спостереження, ФСБ його інструктувало, також підтягнув декілька помічників. Серед них були, до речі, журналісти, але вони не були в повноті на контакті з ФСБ, хоча виконували окремі задачі. А в подальшому пішли на угоду, ще дали нам детальні покази.

Задум який був – спрацювати СВП (саморобним вибуховими пристроєм) або організувати ракетно-шахедний удар. Але у випадку, коли стовідсотково підтвердять перебування Дмитра Гордона у відповідному будинку. Вони займалися цим довго. Для спостереження задіювали, у тому числі, технічні засоби, відеореєстратори зокрема (навпроти офісу запаркували машину з відеореєстратором в онлайні). Слідкували, коли Дмитро приїжджає та від’їжджає. «Топтались» поряд з його будинком і для нас, як для професіоналів, це було на поверхні.

Ми в той момент вже документували, оскільки цей екснардеп організовував інші диверсії і був в полі зору у нас стосовно організації підриву залізничної колії в Полтавській області.

Коли ми почали аналізувати інформацію в комплексі, то зрозуміли, що вони знаходяться на стадії дорозвідки.

Паралельно була інша група, це дагестанська етнонаціональна злодійська спільнота, яка використовувалась ФСБ. Лідеру цієї групи в Росії була створена легенда відповідна. Він там в розшуку перебуває, типу в поганих стосунках з правоохоронною системою, з ФСБ. Його відправили сюди далеко ще до повномасштабної війни. Він весь час виконував задачі ФСБ, робив це дуже професійно, дуже законспіровано. В Україні вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС для того, щоби розширити свої можливості. Росія дала йому гроші, щоби він організував службу таксі для прикриття і стеження за обʼєктами, обладнавши усі машини відеореєстраторами.

Він розробляв маршрути руху Гордона, місця перебування та проживання, способи та знаряддя можливої ліквідації. Підшуковував для одного із варіантів ліквідації мотоцикл.

Якщо Дмитро був би один, то планували вбити коротким пістолетом, якщо з охоронцем – то довгою зброєю, тобто автоматом, а тоді добити пістолетом.

Цю групу також затримано, вони дають свідчення. Лідер угруповування визнав факт співпраці зі спецслужбами РФ і підготовку замаху на Гордона. За вбивство Гордона ФСБ їм обіцяла гонорар – $400 тис.

Замах на Дениса Єрмака

Денис Єрмак наразі служить в ГУРі, в Іноземному легіоні, снайпер. Але окрім того, зараз працює на дронах, більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення.

Варіант ліквідації був такий: він перебуває на лінії бойового зіткнення (на той час в Запоріжжі), як тільки повертається з бойового розпорядження – працювати по ньому вибуховим пристроєм. Виконавець – харків’янин, нахабний, молодий, грамотний інженер, тобто той, хто фахово може виготовити вибуховий пристрій.

Приїхав в Київ, зняв квартиру. Нам вдалося, поки він купував всі необхідні компоненти, поставити відео і аудіо контроль в квартиру. Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього вдалося зробити технічне проникнення до його телефону, де ми зафіксували багато розмов, де куратори прям в деталях управляли всім процесом.

Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати. Загальна вага, яку він «накрутив», була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи, сам робив детонатор. Вів спостереження за Денисом, до речі, взагалі неповнолітній хлопчинка, йому 14 років. Проводив «візуалку» у дворі, за місцем проживання. На той момент Денис перебував на Запоріжжі, але дружина і двоє дітей перебували в Києві. Зі зрозумілих причин ми забрали їх з адреси.

Русаки дуже поспішали, їм кров з носа потрібно було це зробити. Виконувати планували мега нахабно. Вам для розуміння: для підриву великого джипа достатньо 800 грам, щоб це було «в хлам». Для звичайної автівки – 400 грам. А 2,5 кг – це немає ні стінок, ні перестінок, нічого, якщо підірвати вибуховий пристрій в під’їзді.

Росіяни виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш у двері, на тебе чекають, просто передай посилку.

Це класична схема використання «втемну». Виконавець купив два телефони, один з телефонів був приєднаний до вибухівки. У росіян був слуховий контроль – якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух. Живого не було б ні того, хто приніс, ні того, хто за дверима.

Вони хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня. Цього дня була зустріч в Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали.

Диверсійний шум Путіна

Путін у 2023 році підписав внутрішній закритий указ, щодо так званого «диверсійного шуму». ГРУ ГШ і ФСБ – виконавці. Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України.

Була одна ситуація, де ми «вели» одну з груп. Ми взнали, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати прям валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере – ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю – затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської (вулиця в центрі столиці, де розміщений центральний корпус СБУ – «Главком»). Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері…

Будівля СБУ у Києві фото: wikipedia.org

Для розуміння: зараз особовий склад тут не дислокується. У нас багато запасних командних пунктів, зі зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла 7 кілограмів вибухівки, її затримали. З урахуванням вражаючих елементів – горя ворог міг зробити багато.

«СБУ затримала агентку РФ, яка готувала теракт у центрі Києва»

Про деталі легендарної «Павутини»

Найближчим часом я надам набагато більше деталей щодо легендарної спецоперації «Павутина». Зараз же привідкрию лише частину.

Русаки відразу почали розповідати, що все відбили, що це все майже не штучно створена нами картинка. Нами було задіяно 117 дронів, результат роботи побачив весь світ. Це була надскладна операція, багатокомпонентна. Перше – це логістика. Найголовніше – доставка засобів у ворожі тили. Інший елемент – це сам дрон. Насправді він виглядає як звичайний дрон, але це унікальний засіб ураження, там декілька видів зв’язку. Ми не будем зупинятись на цих деталях. Бойова частина в корпусі самого дрону складається з двох частин 800 і 800 г, в комплексі – це 1,6 кг, спеціальний кумулятивний фугасний заряд. Що це означає? Те, що він пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі.

Били в баки, я визначав це як пріоритет. Били в бік літака, де знаходилась ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога. Це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас. Були використані окремі елементи для зв’язку, які є підсанкційними групами товарів на території РФ.

1 червня 2025 року СБУ провела військову операцію «Павутина» фото: скриншот з відео

Люди, які робили дрони, не знали, що це під «Павутину». Люди, які робили будиночки, не знали, що це під літаки. Люди, які перевозили, також не були посвячені в деталі… Кожен відповідав за свій надважливий, окремий напрямок роботи.

Я зібрав найкращих операторів дронів ЦСО А. Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, «виділений» конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото.

Інший важливий елемент – виготовлення будиночків. Цей будиночок автономний. Був варіант, що ми будемо працювати зимою. Тому там була система сонячних батарей, система Еко флоу батарей. Вони мали постійно підживлювати дрони, якщо працювати ми будемо в тих місцях, де - 50 градусів. Дрон мав стартувати максимально заряджений.

Ці будиночки їхали окремо. І коли вони мали заїжджати на територію Росії, то це – підсанкційна група товарів: Еко Флоу, сонячні батареї. Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників.

Час, який ми витратили для реалізації «Павутини»: один рік, шість місяців і дев’ять днів. Ми почали займатися цим в листопаді 23-го. Бо тоді ворог почав вкотре масово обстрілювати мирні українські міста. Наша задача була – нищити ракетоносії. Власне, ми почали «вирощувати» оперативний задум… Коло тих, хто знав про це було надзвичайно обмеженим. Звичайно, знав президент, я пояснював йому всі труднощі, етапи, деталі… Він цікавився, скільки по часу залишається, як я це бачу і коли зможемо вдарити. Знав ще один близький мені співробітник в системі СБУ, всі інші – дуже вузько профільно.

Ми були об’єднані одним правильним оперативним замислом, ідеєю. І в нас вийшло. Дуже достойна робота, я вважаю, всіх учасників. Це маркер того, що Україна працює інтелектом. І здатна на нестандартні рішення, які змінюють історію ведення воєн.

Розумієте, це вершина айсберга логістичних, дронових, агентурних наших унікальних підходів. Дистанційної роботи, штучного інтелекту. І саме в операції «Павутина» все було зведено в єдине ціле.

Про підводне ураження Кримського моста

Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це – початок нової епохи.

Ми міст жалили тричі. У 2022 році заходили з суші автівкою з 21-тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ Sea Baby по воді. Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху «морської історії».

Про захист агентів СБУ, що працювали в тилу ворога

Наші агенти виконують задачі в тилу ворога. Ми проводимо топові операції. Ви бачили, окрім «Павутини», скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя.

Я дуже високо ціную цих людей, спілкуюся з ними особисто, з усіма. І вважаю, що до кінця моїх днів вони зі мною, як би не склалися обставини.

Серед них – багато жінок. Після успішних операцій ми змінюємо їм зовнішність, документи, вони живуть з іншим прізвищем. Це справжні агентесси. І президент дуже високо цінує цих талановитих, щиро небайдужих до долі України, сміливих людей.

Про боротьбу з агентами в рясах та іншими зрадниками

Станом на зараз у нас більше 3 470 оголошених підозр, 1048 осіб засуджено за статтею «Державна зрада», 320 підозр щодо вчинення диверсій. Окремий напрямок роботи – боротьба з «агентами в рясах».

Якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки, чи будь-які інші злочини, ми це кваліфікуємо відповідно до чинного законодавства і притягуємо до відповідальності. У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб. Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає.

Загалом з 24.02.2022 року СБУ розпочато: 3 890 кримінальних проваджень щодо державної зради. 3 470 підозр, 1048 осіб засуджено;

9 552 кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору. 8 319 підозр, 1 955 осіб засуджено.

662 провадження щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів. 545 підозр, 207 осіб засуджено.

304 провадження щодо вчинення диверсій. 320 підозр, 22 особи засуджено.

765 проваджень щодо терористичної діяльності (258–258-5). 836 підозр, 425 осіб засуджено. Розпочато 174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП. Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ. Винесено 31 обвинувальний вирок.

«Главком»