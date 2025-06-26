Cаміт НАТО не зміг змінити складного становища України – The Telegraph

У підсумковому комюніке немає засудження війни в Україні, що свідчить про зміну позиції країн Північноатлантичного альянсу

Отримані на саміті НАТО в Нідерландах заяви про підтримку Києва не зможуть покращити складне становище України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британську газету The Telegraph.

«Усі лестощі та винахідливі звіти напередодні саміту НАТО сторицею окупилися, коли Дональд Трамп нарешті заявив, що він відданий пункту про взаємну оборону згідно зі статтею пʼятою альянсу (принцип колективної оборони закріплено у статті пʼятій Північноатлантичного договору – «Главком») після місяців неоднозначності. Трампу також приписують те, що він змусив країни НАТО значно збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП по всіх країнах, навіть якщо ця цифра включає розпливчасті невійськові позиції, такі як енергетична «стійкість», – йдеться у статті.

Попередні президенти США безрезультативно намагалися переконати членів НАТО перестати покладатися на Америку у виконанні більшої частини витрат у НАТО. Однак лише Трамп досяг успіху – частково через очевидну загрозу європейській безпеці з боку Росії.

Президент Сполучених Штатів заявив, що збільшення фінансування додасть один трильйон доларів до щорічних оборонних бюджетів. Крім того, НАТО пом'якшило свою позицію щодо України. Це відкрило шлях для чергового тиску з боку Трампа, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна підписати угоду про припинення вогню та мирні переговори.

«Кампанія з повернення Трампа до НАТО після періоду занепокоєння щодо подальшої відданості Америки НАТО, здається, увінчалася успіхом, принаймні наразі. Мінлива натура президента США означає, що нічого не гарантовано», – пишуть журналісти.

Підсумок для України

У статті йдеться, що попри звичайні заяви про підтримку, полегшення для президента Володимира Зеленського та України, які перебувають у «скрутному становищі», не передбачається. Газета зазначає, що у підсумковому комюніке немає засудження війни в Україні, що свідчить про зміну позиції країн Північноатлантичного альянсу.

«Що стосується України, Володимир Зеленський заявив про свою «задоволеність» зустріччю НАТО. Однак, попри звичайні заяви про підтримку, полегшення для його країни, яка перебуває у скрутному становищі, не передбачається», – йдеться у статті Telegraph.

Нагадаємо, німецька газета Bild написала, що саміт НАТО в Гаазі був невдалим для президента України та Зеленського, оскільки на заході не було виділено окремого засідання щодо війни в Україні.

До слова, попри численні заяви світових лідерів про підтримку України, Bloomberg зазначає, що в офіційній заяві за підсумками саміту НАТО формулювання щодо Росії були ретельно вивірені.

Як відомо, саміт НАТО відбувся 24–25 червня у Гаазі. Його головною темою стало питання збільшення видатків на оборону членів альянсу. Серед основних завдань зустрічі – спонукати країни, що входять до НАТО, збільшити сукупні бюджетні внески до 5% від ВВП, з яких 3,5% будуть спрямовані на пряме військове фінансування та 1,5% – на допоміжне фінансування.