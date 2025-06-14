СБУ запобігла зриву поставок РЕБ: затримано ділків, які шантажували іноземного виробника

Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку та затримали обох ділків у Києві після передачі всієї суми хабаря

СБУ затримала ділків, які вимагали хабар і могли зірвати безкоштовні поставки РЕБ для ЗСУ

Служба безпеки України затримала у Києві двох ділків, які шляхом шантажу вимагали хабар у іноземної компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби. Їхні дії могли призвести до зриву безкоштовних поставок критично важливого обладнання для української армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти почали шантажувати іноземну компанію, яка вже виготовила та безоплатно передала Україні п'ять спеціалізованих комплексів РЕБ. Оплата за ці системи була здійснена міжнародними партнерами.

У разі успішного застосування цих засобів у бойових умовах, країна-партнер планувала збільшити оборонне замовлення у виробника, що було в інтересах самої компанії.

Дізнавшись про це, зловмисники почали вимагати у представників іноземного підприємства 200 тисяч доларів США. В обмін на цю суму вони обіцяли «домовитися зі своїми контактерами» про позитивні висновки щодо зазначених виробів, впливаючи на рішення осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку та затримали обох ділків у Києві після передачі всієї суми хабаря.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України передала до Національного музею історії України у Другій світовій війні бойовий дрон Sea Baby. Цей безпілотник знищував кораблі росіян та атакував Кримський міст.

Дрон є частиною флоту морських надводних дронів СБУ, які під час повномасштабного вторгнення уразили 11 кораблів РФ. Експонат належить до класу багаторазових безпілотників, які після виконання бойових завдань повертаються на пункт базування. Зараз Sea Baby виконують найрізноманітніші задачі в Чорному морі – від дистанційного мінування до атак на воєнні об’єкти та незаконно збудовані споруди в Криму.