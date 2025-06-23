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Пєсков зробив заяву про дату нового раунду переговорів України та РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пєсков зробив заяву про дату нового раунду переговорів України та РФ
2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації
фото: reuters

Пєсков зазначив, що російська сторона продовжує роботу з виконання Стамбульських домовленостей

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вже цього тижня може бути визначено дату нового раунду переговорів між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Очікуємо, що цього тижня з'явиться ясність із проведенням третього раунду переговорів», – сказав речник. Пєсков зазначив, що російська сторона продовжує роботу з виконання Стамбульських домовленостей. Він зазначив, що триває обмін полоненими і тілами.

Раніше речниця міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова повідомила, що російська делегація буде готова прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів з Україною.

Як відомо, 2 червня, у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Російські представники під час перемовин передали власні ініціативи, тоді як Україна підтвердила незмінність своїх підходів.

Однією з ключових вимог Києва залишається негайне та безумовне припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів. Проте, як наголосив Умєров, Росія навіть не розглядає таку можливість.

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Теги: переговори Дмитро Пєсков росія Україна

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