Київ виходить на пік захворюваності на Covid-19: названо терміни

У Києві щодня зростає кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації

Наразі в Києві немає показників для «червоної» зони

Пік захворюваності на Covid-19 у Києві очікується на кінець жовтня – початок листопада, тобто цього й наступного тижня. Про це сказав начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в коментарі УНН.

«Сьогодні ситуація дійсно погіршується, прогнозовано у нас пік захворюваності на кінець жовтня – цей тиждень, і початок листопада – це наступний тиждень», – зазначив він.

За словами Рубана, на сьогодні показники захворюваності в Києві повністю відповідають «помаранчевій» зоні карантину, для «червоної» зони показників немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 жовтня, в Києві виявили 1416 хворих на коронавірус, 54 людини померли, серед яких однорічний хлопчик.

Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

У лікарнях столиці підготовлені майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус і місто продовжує готувати додаткові ліжка. А з обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок.

Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.

27 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у «червону» зону поширення коронавірусу ще сім областей.