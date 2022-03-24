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    Банкова вважає, що окупанти хочуть перевести війну в «затяжну фазу»

    Банкова вважає, що окупанти хочуть перевести війну в «затяжну фазу»
    фото: Офіс президента

    Окупанти хочуть скоротити всі види втрат і спробувати максимально «зачистити» свої тили від нелояльних елементів

    Російський агресор намагається перевести війну у частково «затяжну фазу». Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

    «Причина – надто високі втрати в особовому складі та техніці. А також – відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки.

    Відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф», – написав Подоляк.

    Подоляк наголосив, що ця тактика – військовий злочин та злочин проти людяності.

    За словами радника Банкової, окупанти хочуть скоротити всі види втрат і спробувати максимально «зачистити» свої тили від нелояльних елементів, яких, за підрахунками Подоляка – 90-95% мирного населення.

    Як раніше повідомлялося, в Офісі президента України констатували, що більшість початкових вимог російської сторони вже не розглядаються. Ключовими питаннями українсько-російських переговорів є питання управління окупованими Кримом та Донбасом.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Офіс президента Михайло Подоляк #stoprussia
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    Банкова вважає, що окупанти хочуть перевести війну в «затяжну фазу»