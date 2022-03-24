Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
І ці люди їдуть «звільняти Київ», «рятувати Чернігів»...
Мовою оригіналу
Ради интереса загуглил фото городов, откуда приехали погибшие в Украине российские оккупанты.
Кострома, Гусиноозерск, Сызрань, Уссурийск, Чита etc. – некоторые города за 5-6 тысяч километров от Украины.
Почти везде – страшная разруха. Мусор, грязь на улицах, ужасные дороги, гнилые бараки, брошенные дома, тотальный мрак.
И эти люди на полном серьезе едут «освобождать Киев», «спасать Чернигов»... Учить жизни другую страну, вместо того, чтобы хотя бы просто убрать говно со своих улиц.
Это какая-то плесень. Грибок, который просто заражает и пожирает все вокруг себя...
Джерело: блог Дениса Казанського