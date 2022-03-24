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    Думки вголос

    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти

    Це якась пліснява. Грибок, який просто заражає та пожирає все навколо себе - Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
    Це якась пліснява. Грибок, який просто заражає та пожирає все навколо себе

    І ці люди їдуть «звільняти Київ», «рятувати Чернігів»...

    Мовою оригіналу

    Ради интереса загуглил фото городов, откуда приехали погибшие в Украине российские оккупанты.

    Кострома, Гусиноозерск, Сызрань, Уссурийск, Чита etc. – некоторые города за 5-6 тысяч километров от Украины.

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    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти
    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти

    Почти везде – страшная разруха. Мусор, грязь на улицах, ужасные дороги, гнилые бараки, брошенные дома, тотальный мрак.

    И эти люди на полном серьезе едут «освобождать Киев», «спасать Чернигов»... Учить жизни другую страну, вместо того, чтобы хотя бы просто убрать говно со своих улиц.

    Это какая-то плесень. Грибок, который просто заражает и пожирает все вокруг себя...

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти