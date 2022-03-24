Сміття, бруд і гнилі бараки. Фото міст Росії, звідки приїхали загиблі в Україні окупанти

Це якась пліснява. Грибок, який просто заражає та пожирає все навколо себе

І ці люди їдуть «звільняти Київ», «рятувати Чернігів»...

Мовою оригіналу

Ради интереса загуглил фото городов, откуда приехали погибшие в Украине российские оккупанты.

Кострома, Гусиноозерск, Сызрань, Уссурийск, Чита etc. – некоторые города за 5-6 тысяч километров от Украины.

Почти везде – страшная разруха. Мусор, грязь на улицах, ужасные дороги, гнилые бараки, брошенные дома, тотальный мрак.

И эти люди на полном серьезе едут «освобождать Киев», «спасать Чернигов»... Учить жизни другую страну, вместо того, чтобы хотя бы просто убрать говно со своих улиц.

Это какая-то плесень. Грибок, который просто заражает и пожирает все вокруг себя...

Джерело: блог Дениса Казанського

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