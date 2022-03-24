Яка ситуація в Києві: оперативна інформація

В місті працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики і рятувальники

Ніч проти 24 березня у Києві пройшла відносно спокійно. Тривають роботи зі спорудження фортифікаційних споруд. Після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу – працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки», – сказав він.

Для сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницький мости.

«Традиційно звертаюсь до водіїв, аби пропускали машини «швидкої» допомоги та машини з гуманітарною допомогою», – сказав Микола Поворозник.

Він нагадав, що у Києві працює гуманітарний штаб, який накопичує запаси продуктів харчування та забезпечує соціально вразливих людей медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності.

Продовжується евакуація осіб з малозахищених категорій населення зі столиці. Черговим рейсом до однієї з європейських країн відправлено 120 осіб, із яких 73 дитини з інвалідністю. Евакуація відбулася у співпраці зі Спілкою Самаритян України. За потреби будуть організовані нові рейси.

«Друзі! Будьте обережними, не виходьте з дому без нагальної потреби, не порушуйте правила комендантської години. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!Допомагайте тим, хто поруч! Разом переможемо! Слава Україні!» – наголосив Микола Поворозник.

Як повідомляє британська розвідка, українські збройні сили в містах на околицях Києва проводять успішні контратаки на позиції окупантів і, ймовірно, відбили Макарів і Мощунь.

Наразі навколо української столиці сьогодні перебуває близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше.