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    Події в Україні

    Російські війська штурмують Славутич біля ЧАЕС

    Місто наразі заблоковане й виїхати з нього неможливо - Російські війська штурмують Славутич біля ЧАЕС
    Місто наразі заблоковане й виїхати з нього неможливо
    фото з відкритих джерел

    Зазначається, що наразі є чергова загроза артилерійського обстрілу

    Російські війська намагаються взяти місто Славутич штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників. Про це повідомили в пресслужбі «Енергоатому».

    Зазначається, що наразі є чергова загроза артилерійського обстрілу.

    Раніще міський голова Юрій Фомічев нагадував, що Ставутич ізольований: «Жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий. Так само важка ситуація із підвозом продуктів і гуманітарної допомоги, зараз ми відрізані».

    Нагадаємо, після початку активних бойових дій в районі Києва керівництво «Енергоатома» було вивезене зі столиці в Хмельницьку область. Про це повідомило джерело «Главкому» в «Енергоатомі».

    Втім, частина керівництва під час евакуації просто зникла. Йдеться у першу чергу про громадянина Німеччини віцепрезидента «Енергоатома» Гартмута Якоба. Через кілька днів після зникнення Якоб з’явився на батьківщині.

    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Російські війська штурмують Славутич біля ЧАЕС