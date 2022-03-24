Російські війська штурмують Славутич біля ЧАЕС

Зазначається, що наразі є чергова загроза артилерійського обстрілу

Російські війська намагаються взяти місто Славутич штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників. Про це повідомили в пресслужбі «Енергоатому».

Зазначається, що наразі є чергова загроза артилерійського обстрілу.

Раніще міський голова Юрій Фомічев нагадував, що Ставутич ізольований: «Жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий. Так само важка ситуація із підвозом продуктів і гуманітарної допомоги, зараз ми відрізані».

Нагадаємо, після початку активних бойових дій в районі Києва керівництво «Енергоатома» було вивезене зі столиці в Хмельницьку область. Про це повідомило джерело «Главкому» в «Енергоатомі».

Втім, частина керівництва під час евакуації просто зникла. Йдеться у першу чергу про громадянина Німеччини віцепрезидента «Енергоатома» Гартмута Якоба. Через кілька днів після зникнення Якоб з’явився на батьківщині.