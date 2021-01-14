У ДСНС попередили про небезпечну погоду найближчими днями

В Україні великі морози будуть і 17-18 січня

Із 15 січня погода в Україні погіршиться: очікується значне зниження температури до -21.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані синоптиків, вночі очікується до 12–18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу.

За прогнозами синоптиків, така погода збережеться 17-18 січня.

У Києві 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу. 17-18 січня холодна погода збережеться. До розчищення Києва від снігу вже готові 544 одиниці спецтехніки. Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що в Києві працюватимуть 32 теплопункти.

У Київській області 15-16 січня вночі температура знизиться до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу.

За прогнозом погоди на четвер, 14 січня, коли українці святкують Старий новий рік, в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, вночі без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 градусів, вдень -2...-4 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики порадили 15-16 січня в певних регіонах України не виходити на вулицю.