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    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)

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    Негода в Києві у ніч на 19 серпня - «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook
    Негода в Києві у ніч на 19 серпня

    Фахівці проведуть обстеження русло річки Либідь

    Після нічної негоди на столичних вулицях працює 91 одиниця спецтехніки КК «Київавтодор», а також 178 працівників підприємства залучені до ручного прибирання. Про це заявив керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв.

    «119 працівників пiдприємства та 79 одиниць спецтехнiки вночi боролися з наслiдками негоди. На жаль, інтенсивна злива, град та шквальний вітер, що змивали ґрунт, пiсок, а також велику кількість сміття від торгівельних майданчиків, призвели до підтоплень деяких ділянок вулично-дорожньої мережі, зокрема на вулицях Еспланадній, Басейній, Антоновича», – зазначив Олександр Густєлєв.

    Він також підкреслив, що протягом години підтоплення на вулиці Еспланаднiй міські служби ліквідували. Станом на 06:00 ранку проїжджа частина Еспланадної була повністю очищена від ґрунту, мулу, каміння, піску, які «принесло» на вулиці Басейну та Еспланадну з вулиць Мечникова, Шовковичної, Госпітальної, Рогнединської, бульвару Лесі Українки.

    Наразі продовжуються роботи з очищення тротуарів на цих вулицях.

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    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    «Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Він також повідомив, що в понеділок, 20 серпня, спiльна комiciя КП «Плесо», Департаменту благоустрою КМДА, «Київавтодору» та інших фахівців проведе обстеження русла річки Либідь вiд місця впадіння в р. Дніпро, а також ділянок відкритих та закритих русел.

    Нагадаємо, увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки».

    Нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича у Києві.

    Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.

    У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

    Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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