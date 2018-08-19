«Київавтодор» вивів більше 170 людей прибирати дороги після нічної негоди (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook Негода в Києві у ніч на 19 серпня

Фахівці проведуть обстеження русло річки Либідь

Після нічної негоди на столичних вулицях працює 91 одиниця спецтехніки КК «Київавтодор», а також 178 працівників підприємства залучені до ручного прибирання. Про це заявив керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв.

«119 працівників пiдприємства та 79 одиниць спецтехнiки вночi боролися з наслiдками негоди. На жаль, інтенсивна злива, град та шквальний вітер, що змивали ґрунт, пiсок, а також велику кількість сміття від торгівельних майданчиків, призвели до підтоплень деяких ділянок вулично-дорожньої мережі, зокрема на вулицях Еспланадній, Басейній, Антоновича», – зазначив Олександр Густєлєв.

Він також підкреслив, що протягом години підтоплення на вулиці Еспланаднiй міські служби ліквідували. Станом на 06:00 ранку проїжджа частина Еспланадної була повністю очищена від ґрунту, мулу, каміння, піску, які «принесло» на вулиці Басейну та Еспланадну з вулиць Мечникова, Шовковичної, Госпітальної, Рогнединської, бульвару Лесі Українки.

Наразі продовжуються роботи з очищення тротуарів на цих вулицях.

Він також повідомив, що в понеділок, 20 серпня, спiльна комiciя КП «Плесо», Департаменту благоустрою КМДА, «Київавтодору» та інших фахівців проведе обстеження русла річки Либідь вiд місця впадіння в р. Дніпро, а також ділянок відкритих та закритих русел.

Нагадаємо, увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки».

Нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича у Києві.

Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

Дивіться також:

Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва

Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

Читайте також статті:

Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди