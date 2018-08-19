Екс-депутат Київради визнав, що у столиці України колапс і смердить лайном



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Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook Негода в Києві у ніч на 19 серпня

Киянин: Мені некомфортно жити в місті, де немає гарячої води, від дощу наступає потоп, а цілий район смердить лайном

Екс-депутат Київської міської ради від БЮТ та «Удару» Олексій Давиденко вказав на накопичення у столиці інфраструктурних проблем, які ведуть до погіршення життя городян. Про таке він написав у своєму Facebook.

За його словами, реакція місцевої влади на проблеми столиці є лише її забалакуванням.

«Я звик, що в моєму місті щороку на пару місяців відключають гарячу воду. Такого немає ніде більше, але мені кажуть, що це норма, і я вірю.

Я звик, що в моєму місті будуються хмарочоси без єдиного документа і зводяться ТЦ на місці унікальних археологічних розкопок. Такого немає ніде більше, але мені кажуть, що це норма, і я вірю.

Я звик, що в моєму місті на половині вулиць вже давно немає дорожньої розмітки, а асфальт на одному і тому ж місці перекладають по багато разів на рік. Такого немає ніде більше, але мені кажуть, що це норма, і я вірю.

Я звик, що в моєму місті вже багато років величезний район цілодобово смердить як громадський туалет. Такого немає ніде більше, але мені кажуть, що це нормально, і я вірю.

Я майже вже звик, що в моєму місті від звичайного дощу тонуть машини, підземні переходи і цілі вулиці. Такого немає ніде більше, але мені кажуть, що це норма, і я вірю.

Так ось! Я не вірю. Я знаю, що це все не норма. Я впевнений, що все це можна змінити на краще, маючи бажання.

Мені некомфортно жити в місті, де місяцями немає гарячої води, де від дощу - потоп, а в районі на 300 тисяч населення цілодобово смердить лайном. Думаю, я такий не один», - написав він.

Нагадаємо, увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки».

Нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича у Києві.

Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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