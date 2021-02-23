Київрада проводить засідання: на розгляді понад 300 питань

Більшість питань, які планує розглянути Київрада, – земельні

Сьогодні, 23 лютого, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

У порядку денному засідання понад 300 питань, більшість яких – земельні.

Зокрема, Київрада планує розглянути питання про передачу Благодійній організації «Фонд пам’яті «Бабин Яр» в оренду трьох земельних ділянок на вул. Юрія Іллєнка.

Проект порядку денного пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 23 лютого

Для перегляду натисність на документ

У зв’язку з обмежувальними заходами, доступ представників засобів масової інформації до Київради не передбачено. Ведеться онлайн-трансляція засідання.

Пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання планувалося на 18 лютого, але у зв'язку із проведенням меморіальних заходів до Дня Героїв Небесної Сотні було перенесене на 23 лютого.