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    Київрада проводить засідання: на розгляді понад 300 питань

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    Засідання Київради проходить з дотриманням карантинних обмежень - Київрада проводить засідання: на розгляді понад 300 питань
    Засідання Київради проходить з дотриманням карантинних обмежень
    Фото: Київрада

    Більшість питань, які планує розглянути Київрада, – земельні

    Сьогодні, 23 лютого, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

    У порядку денному засідання понад 300 питань, більшість яких – земельні.

    Зокрема, Київрада планує розглянути питання про передачу Благодійній організації «Фонд пам’яті «Бабин Яр» в оренду трьох земельних ділянок на вул. Юрія Іллєнка.

    Проект порядку денного пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 23 лютого

    Для перегляду натисність на документ

    У зв’язку з обмежувальними заходами, доступ представників засобів масової інформації до Київради не передбачено. Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання планувалося на 18 лютого, але у зв'язку із проведенням меморіальних заходів до Дня Героїв Небесної Сотні було перенесене на 23 лютого.

    Теги: Київ Київрада земля
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