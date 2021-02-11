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    У Київраді з’явилося нове міжфракційне об’єднання

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    Депутат від фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Владислав Трубіцин очолив об&lsquo;єднання &laquo;Успішний Київ&raquo; - У Київраді з’явилося нове міжфракційне об’єднання
    Депутат від фракції «Слуга народу» Владислав Трубіцин очолив об‘єднання «Успішний Київ»
    Фото з відкритих джерел

    До об‘єднання «Успішний Київ» уже увійшли 23 депутати

    Сьогодні, 11 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради було створено нове міжфракційне об‘єднання «Успішний Київ». Його очолив депутат від фракції «Слуга народу», голова постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин. 

    Про це повідомляє пресслужба депутата.

    «Ми об‘єднались заради того, щоб втілити нашу мету – створити місто для комфортного життя людей. Успішний Київ – це прогнозований та зручний громадський транспорт, доступне та інклюзивне міське середовище. Успішний Київ має умови для інвестицій та розвитку підприємництва», – зазначив Трубіцин.

    Станом на 11 лютого до об’єднання увійшло 23 депутати з таких політичних сил «Слуга народу», «Удар», БЮТ і ОПЗЖ. Всі вони мають спільне та чітке бачення розвитку столиці.

    Процес вступу інших депутатів, які розділяють ідеї та цілі нового міжфракційного об‘єднання, триває.

    Нагадаємо, сьогодні проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

    Загалом депутати планували розглянути 275 питань. 

    Зокрема, депутати Київради ухвалили звернення до уряду щодо передачі Гостиного двору в комунальну власність територіальної громади столиці.

    Планувалося розглянути питання про передачу Благодійній організації «Фонд пам’яті «Бабин Яр» в оренду земельних ділянок. Це питання викликало неоднозначні дискусії в багатьох фракціях. Тому мер Києва Віталій Кличко ухвалив рішення зняти це резонансне питання з порядку денного.

    Теги: Київ Київрада депутат
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