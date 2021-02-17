«Голос» виключив з фракції депутата Київради, який побив коміка через матюки

Депутат Київради Костянтин Богатов визнав, що його реакція на виступ коміка була «неадекватною»

Депутат Київради Костянтин Богатов визнав, що його реакція на виступ коміка була «неадекватною»

Депутат Костянтин Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому партія думає над його відкликанням

Політрада партії «Голос» рекомендувала виключити Костянтина Богатова зі складу фракції у Київраді. Однойменна фракція підтримала це рішення.

Про це повідомили у прессслужбі «Голосу».

Відповідне рішення ухвалили після нападу депутата на стендап-коміка Влада Капицю.

«Костянтин Богатов більше не є частиною нашої команди. Фракція «Голосу» у Київраді проти будь-якого насилля як реакції на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки і не толеруватиме таких дій. На жаль, Костянтин Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому ми дочекаємось можливості відкликати його за рішенням громади. Нам неприємно ухвалювати таке рішення, але, на нашу думку, це єдиний правильний вихід», – заявили у фракції.

Раніше Владислав Капиця заявив, що депутат Богатов з’явився 14 грудня на перший виступ його стендап-туру в залі київського кінотеатру «Братислава». Під час виступу Богатов почав вимагати зупинити захід через нецензурну лексику і увімкнути світло. Капиця заявив, що мав діалог із Богатовим і знімав його на телефон.

«Після цього він б’є мене по обличчю, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його. Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20», – додав гуморист.

За словами Капиці, після сварки Богатова змусили залишити зал.

Сам Богатов у коментарі під дописом Капиці заявив, що вибачився в смс-повідомленні і запропонував також вибачитися особисто. Він визнав, що його реакція на виступ коміка була «неадекватною».

Натомість у мережі нагадали, що Богатов – «лобіст забудовника Томаша Фіали».

«У 2016 році цей «товариш» протягнув рішення Київради, за яким на частині Оболонської площі змінили цільове призначення під забудову житлового комплексу з торгівельним центром. Внаслідок чого у мешканців Оболоні віджали частину площі, а вестибюль станції метро «Оболонь» будуть переносити в під'їзд цього житлового компдлексу Фіали», – зазначає користувач Олег Симороз.