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Київрада визначила пам’ятні об’єкти, які будуть прибрані з вулиць: що потрапило у список

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Київрада визначила пам’ятні об’єкти, які будуть прибрані з вулиць: що потрапило у список
Знесення пам’ятника Ватутіну
фото: Борис Корпусенко

30 об’єктів підлягають вилученню з публічного простору

Київрада визначила ще 53 пам’ятники і знаки, що відображають радянські та російські пропагандистські наративи і містять недостовірну історичну інформацію. За це проголосували депутати на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання, повідомляє Вечірній Київ.

«У зв’язку з численними воєнними злочинами окупантів, здійснених під час нинішнього етапу російсько-української війни, в українському суспільстві справедливо загострилось сприйняття монументів та об’єктів топоніміки, що стосуються російської історії та культури. У такий складний час ми маємо прибирати з публічного простору об’єкти, що нагадують про срср, рф. Наразі вже чимало зроблено: переосмислено Арку Дружби народів, яка тепер має назву Арка Свободи українського народу, демонтовано багато пам’ятників, зокрема Щорсу, Пушкіну. Але робота має продовжуватися», – наголосила Ганна Старостенко.

Зокрема, за її словами, 30 об’єктів підлягають вилученню з публічного простору. Серед них пам’ятник «Радянський танк» на просп. Берестейському, 52/2; чотири башти від радянських танків, що встановлені на честь радянських танкістів, та перебувають на території київських шкіл; барельєф, який залишився після демонтажу пам’ятника Леніну біля станції метро «Театральна»; три пам’ятники російському та радянському науковцю Івану Павлову за адресами: вул. Госпітальна, 24-А, вул. Шовковична, 39/1, вул. Кирилівська, 103.

«Ключовий момент очищення публічного простору від маркерів імперських претензій повинен супроводжуватись глибоким переосмисленням цієї частини української історії та культурної спадщини, тому в перелік включено 23 об’єкти, які підлягають збереженню з вилученням окремих елементів композиції, корекції тексту або окремих його частин. Серед них є пам’ятник радянським льотчикам на вул. Лісова, 56 – пропонується викласти текст українською мовою, замінити пам’ятний напис із радянського на сучасний, з присвятою українським льотчикам, які полягли в роки Другої світової війни», – повідомила Ганна Старостенко.

Також вирішено на пам’ятнику викладачам і студентам КДХІ, які загинули під час Великої Вітчизняної війни (Вознесенський узвіз, 20) згадку про «Велику Вітчизняну війну» замінити на «Другу світову війну», цифри «1941-1945» – на «1939-1945», формулювання «німецько-фашистські загарбники» змінити на «нацистські загарбники».

Окрім цього, буде змінено деталі на пам’ятниках загиблим співробітникам трамвайного депо (вул. Дегтярівська, 4) та учасникам оборони Києва в Голосіївському парку.

Нагадаємо, для оперативного обстеження та подальшого відновлення пам'яток, які пошкоджені внаслідок ракетних та бомбових ударів Київська міська адміністрація створила спеціальну комісію.

Зазначається, що до складу Комісії увійдуть представники Департаменту, уповноважені представники власників чи управителів об’єктів культурної спадщини, спеціалісти з вищою архітектурною та будівельною освітою, представники районних державних адміністрацій. 

Теги: Київ монумент столиця

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