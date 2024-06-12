Головна Київ Новини
search button user button menu button

Злива в Києві стала найбільшою за 30 років (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Злива в Києві стала найбільшою за 30 років (фото)
Злива у Києві
фото Патрульна поліція Києва

Злива з такою кількістю опадів у місті - вперше за останні 30 років.

У Києві сьогодні, 12 червня, випало більш ніж половина місячної норми опадів. Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів, при тому, що нормативний обсяг опадів за місяць - 74 мм. Тобто за сьогодні у столиці випало більш ніж половина місячної норми.

Злива у Києві тривала весь день
Злива у Києві тривала весь день
фото Патрульна поліція Києва

«Злива з такою кількістю опадів у місті - вперше за останні 30 років», - заявили в КМДА. 

Рух у Києві через надмірну кількість опадів був ускладнений
Рух у Києві через надмірну кількість опадів був ускладнений
фото Патрульна поліція Києва

Нагадаємо,  Київ сьогодні залила потужна злива. Через це рух трамваїв і тролейбусів паралізовано.

Оаніше повідомлялося, що у Польщі сталися масштабні підтоплення після негоди. Пожежно-рятувальна служба здійснила майже пів тисячі виїздів у польській Сілезії після того, як регіон накрили грози із сильними зливами, окремі містечка зазнали масштабних підтоплень. Про це повідомляє Rmf24. 

До слова, користувачі соцмереж повідомляють про потоп на вулицях Вацвала Гавела та Василенка, а також у районі Індустріального мосту. На кадрах видно, що вода заливає багатоповерхівки, а авто практично пливуть. Через це рух багатьма вулицями столиці ускладнено.

Теги: Київ погода дощ негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа у Броварському районі, 9 червня 2024 р.
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото)
9 червня, 13:10
За 2023 рік компанія Баграєва заробила майже 95 млн грн чистого доходу
Фірму екснардепа Баграєва оштрафовано за рекламу онлайн-казино
6 червня, 09:53
Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії, – Укренерго
У Києві 4 червня запроваджено екстрені відключення світла
4 червня, 14:53
3 червня День велосипедиста. Головна мета дня полягає у підтриманні культури їзди на велосипеді
3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 червня, 00:00
Ігор Козловський присвятив своє життя дослідженню релігійних та культурних аспектів розвитку суспільства
У Києві один зі скверів назвали на честь вченого та ексв’язня Кремля Ігоря Козловського
30 травня, 18:45
Короткочасні дощі та грози в низці областей: прогноз погоди на 27 травня
Короткочасні дощі та грози в низці областей: прогноз погоди на 27 травня
27 травня, 05:20
Каністри з бензином, які лишив у під'їзді сусід Олега Єльцова
Ганебний фінал поліцейської реформи? Відомий журналіст розказав, як рятував будинок від вибуху
19 травня, 10:39
17 травня – Міжнародний день боротьби з гомофобією
17 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 травня, 00:01
Київська міська військова адміністрація зазначає, що відключення світла – вимушена міра
Погодинні відключення світла у Києві: де і як знайти графіки (інструкція)
16 травня, 10:51

Новини

Злива в Києві стала найбільшою за 30 років (фото)
Злива в Києві стала найбільшою за 30 років (фото)
Повітряна тривога у Києві: скільки людей укривалося в метро у ніч на 12 червня
Повітряна тривога у Києві: скільки людей укривалося в метро у ніч на 12 червня
КиївПрайд 2024: організатори визначилися із місцем проведення акції
КиївПрайд 2024: організатори визначилися із місцем проведення акції
Негода паралізувала рух трамваїв і тролейбусів у столиці: названо маршрути, які зупинилися
Негода паралізувала рух трамваїв і тролейбусів у столиці: названо маршрути, які зупинилися
Потужна злива залила Київ: затоплено низку вулиць (відео)
Потужна злива залила Київ: затоплено низку вулиць (відео)
12 червня на Київщині введено аварійні відключення світла
12 червня на Київщині введено аварійні відключення світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
8059
Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу
7657
Вибори до Європарламенту виграла викладачка із Закарпаття: чому вибухнув скандал?
6257
Трамп чи Байден? Опитування показало кому в світі довіряють більше
5011
Втрати ворога станом на 12 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4662
Фаріон назвала своє поновлення на посаді тріумфом, але не своїм

Новини

ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Сьогодні, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua