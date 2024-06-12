Злива в Києві стала найбільшою за 30 років (фото)

Злива з такою кількістю опадів у місті - вперше за останні 30 років.

У Києві сьогодні, 12 червня, випало більш ніж половина місячної норми опадів. Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів, при тому, що нормативний обсяг опадів за місяць - 74 мм. Тобто за сьогодні у столиці випало більш ніж половина місячної норми.

Злива у Києві тривала весь день фото Патрульна поліція Києва

«Злива з такою кількістю опадів у місті - вперше за останні 30 років», - заявили в КМДА.

Рух у Києві через надмірну кількість опадів був ускладнений фото Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, Київ сьогодні залила потужна злива. Через це рух трамваїв і тролейбусів паралізовано.

Оаніше повідомлялося, що у Польщі сталися масштабні підтоплення після негоди. Пожежно-рятувальна служба здійснила майже пів тисячі виїздів у польській Сілезії після того, як регіон накрили грози із сильними зливами, окремі містечка зазнали масштабних підтоплень. Про це повідомляє Rmf24.

До слова, користувачі соцмереж повідомляють про потоп на вулицях Вацвала Гавела та Василенка, а також у районі Індустріального мосту. На кадрах видно, що вода заливає багатоповерхівки, а авто практично пливуть. Через це рух багатьма вулицями столиці ускладнено.