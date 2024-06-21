Головна Київ Новини
search button user button menu button

Наруга над могилами захисників України: затриманій жінці повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Наруга над могилами захисників України: затриманій жінці повідомлено про підозру
Жінка скоїла наругу над могилами українських захисників
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі

Правоохоронці повідомили про підозру жінці, затриманій за наругу над могилами військових у Києві, інформує Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 60-річній жінці за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України)», – йдеться в повідомленні.

«Згідно з даними слідства, 20 червня на території Аскольдової могили в Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі», Андрія Пільщикова з позивним «Джус», а також Павла Петриченка», – нагадали в прокуратурі.

За повідомленням, підозрювана з хуліганських мотивів завдала більше ніж 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала й поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.

Того ж дня підозрювану затримали. У прокуратурі зазначили, що готують клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшко заявила, що слідство перевірить, чи є жінка, підозрювана в пошкодженні могил військових у Києві, осудною.

Страшко розповіла, що особу жінки встановили співробітники Печерського управління поліції за допомогою аналітиків кримінального аналізу на основі даних камер спостереження, і нею виявилася 60-річна уроженка Вінниччини, яка вже тривалий час мешкає у Києві. Її затримали в недобудові на Печерську, де вона проживає.

Речниця поліції повідомила, що підозрювана не пояснює мотиви свого вчинку.

Як повідомлялося, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.

Читайте також: Меморіал для загиблих за Україну. Хто має приймати рішення
Теги: прокуратура Київ вандалізм слідство жінка Дмитро Коцюбайло

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З перших днів втечі з України Резнікович став транслювати свою антиукраїнську позицію
Мінкульт хоче позбавити екскерівника театру Лесі Українки Резніковича звання академіка
22 травня, 10:29
Уламки ракет пошкодили електромережі
Окупанти знищили трансформаторну підстанцію в Києві
31 травня, 08:58
Pагинули двоє працівників гіпермаркету
Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету
25 травня, 18:32
Прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету
«Жертв у «Епіцентрі» могло бути більше»: прокуратура повідомила про жахливу знахідку
27 травня, 19:47
Розслідування справи «Роттердам+» тривало понад 7 років – з березня 2017 року
Формула «Роттердам+» була визнана законною, а її методика – економічно обґрунтованою, – адвокати
11 червня, 16:04
Унаслідок учорашнього обстрілу пошкоджено понад 50 приватних будинків на Полтавщині
РФ вгатила по приватних будинках на Полтавщині: загинула жінка (фото)
8 червня, 12:10
Нападником виявився Мохаммад Заман А., який ніколи не потрапляв до уваги правоохоронців
У Франкфурті афганець здійснив напав на українку: її госпіталізували
11 червня, 23:32
Понівечена могила Да Вінчі в Києві
У Києві вандали пошкодили могили Да Вінчі, Джуса та Павла Петриченка (відео)
Вчора, 10:16
Улітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова
Ексгенералу СБУ Наумову оголошено підозру в підробленні документів – ДБР
Сьогодні, 12:43

Новини

Наруга над могилами захисників України: затриманій жінці повідомлено про підозру
Наруга над могилами захисників України: затриманій жінці повідомлено про підозру
У Бучі чоловік підірвав гранату в авто: він загинув
У Бучі чоловік підірвав гранату в авто: він загинув
Наруга над могилами воїнів: затриманій буде призначено судово-психіатричну експертизу
Наруга над могилами воїнів: затриманій буде призначено судово-психіатричну експертизу
Правоохоронці затримали жінку, яка вчинила наругу над могилами військовослужбовців
Правоохоронці затримали жінку, яка вчинила наругу над могилами військовослужбовців
У Києві хлопець розвісив радянську символіку у школі: йому загрожує до 5 років ув'язнення
У Києві хлопець розвісив радянську символіку у школі: йому загрожує до 5 років ув'язнення
Наруга над могилами воїнів у Києві. Правоохоронці розпочали розслідування
Наруга над могилами воїнів у Києві. Правоохоронці розпочали розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9522
Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
8038
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
4121
В одній із областей будуть змінені правила пересування у комендантську годину
4044
Рятуйте ТЦК! Хто і як зриває мобілізацію
2804
«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 21 червня
2480
Павло Зібров: Чому президент, Верховна Рада не можуть позбавити звань тих, хто підтримує Путіна?

Новини

Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Сьогодні, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Вчора, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Вчора, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Вчора, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
19 червня, 23:20

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua