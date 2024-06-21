Наруга над могилами захисників України: затриманій жінці повідомлено про підозру

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі

Правоохоронці повідомили про підозру жінці, затриманій за наругу над могилами військових у Києві, інформує Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 60-річній жінці за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України)», – йдеться в повідомленні.

«Згідно з даними слідства, 20 червня на території Аскольдової могили в Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі», Андрія Пільщикова з позивним «Джус», а також Павла Петриченка», – нагадали в прокуратурі.

За повідомленням, підозрювана з хуліганських мотивів завдала більше ніж 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала й поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.

Того ж дня підозрювану затримали. У прокуратурі зазначили, що готують клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшко заявила, що слідство перевірить, чи є жінка, підозрювана в пошкодженні могил військових у Києві, осудною.

Страшко розповіла, що особу жінки встановили співробітники Печерського управління поліції за допомогою аналітиків кримінального аналізу на основі даних камер спостереження, і нею виявилася 60-річна уроженка Вінниччини, яка вже тривалий час мешкає у Києві. Її затримали в недобудові на Печерську, де вона проживає.

Речниця поліції повідомила, що підозрювана не пояснює мотиви свого вчинку.

Як повідомлялося, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.