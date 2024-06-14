Експосадовці «Київзеленбуду» отримали підозри за розтрату бюджетних 1,3 млн грн

Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років

У 2023 році між «Київзеленбудом» та приватним підприємством був укладений договір про капітальний ремонт скверу у Святошинському районі столиці

Правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд» за розтрату державних коштів на суму понад 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу у столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році між «Київзеленбудом» та приватним підприємством був укладений договір про капітальний ремонт скверу у Святошинському районі столиці. У цьому сквері, зокрема, є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття. А втім, його не зробили.

Згодом, на той час заступник начальника управління з капітальних вкладень, підписав акти виконаних робіт, хоча знав, що роботи виконані не в повному обсязі. Крім того, виконання робіт підписав і начальник відділу інженерного супроводження та технічного нагляду.

На підставі цього на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти на суму понад 1,3 млн гривень.

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фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозри колишнім посадовцям «Київзеленбуду»:

заступнику начальника одного з управлінь підприємства за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах;

колишньому начальнику відділу інженерного супроводження та технічного нагляду підприємства за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – пособництво у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, посадовцю «Київзеленбуду» повідомлено про підозру через ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у 300 тис. грн.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру чиновнику однієї з військових частин в Одеській області. Посадовець допустив крадіжку понад 4 млн грн виплат захисників.