Експосадовці «Київзеленбуду» отримали підозри за розтрату бюджетних 1,3 млн грн
У 2023 році між «Київзеленбудом» та приватним підприємством був укладений договір про капітальний ремонт скверу у Святошинському районі столиці
Правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд» за розтрату державних коштів на суму понад 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу у столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними слідства, у 2023 році між «Київзеленбудом» та приватним підприємством був укладений договір про капітальний ремонт скверу у Святошинському районі столиці. У цьому сквері, зокрема, є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття. А втім, його не зробили.
Згодом, на той час заступник начальника управління з капітальних вкладень, підписав акти виконаних робіт, хоча знав, що роботи виконані не в повному обсязі. Крім того, виконання робіт підписав і начальник відділу інженерного супроводження та технічного нагляду.
На підставі цього на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти на суму понад 1,3 млн гривень.
Правоохоронці повідомили про підозри колишнім посадовцям «Київзеленбуду»:
- заступнику начальника одного з управлінь підприємства за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах;
- колишньому начальнику відділу інженерного супроводження та технічного нагляду підприємства за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – пособництво у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо, посадовцю «Київзеленбуду» повідомлено про підозру через ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у 300 тис. грн.
До слова, правоохоронці повідомили про підозру чиновнику однієї з військових частин в Одеській області. Посадовець допустив крадіжку понад 4 млн грн виплат захисників.
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