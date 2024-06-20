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Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку
20 червня у низці областей очікуються дощі та грози
фото з відкритих джерел

У Києві та області до кінця доби очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с

У Києві сьогодні, 20 червня, очікується суттєве погіршення погодних умов. Воно триватиме до кінця поточної доби. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Як зазначають синоптики, в найближчу годину, з утриманням до кінця доби 20 червня, у Києві та області очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

У Києві протягом дня очікується температура в межах +22+24 градусів, а також мінлива хмарність з короткочасним дощем та грозою.

Нагадаємо, 20 червня у низці областей очікуються дощі. Температура переважно сягатиме до 28-33° тепла. У четвер буде мінлива хмарність. Вночі у північних та більшості західних областей, вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, грози, в окремих районах центральних, південних та східних областей град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомлялося, пил із Сахари, що долітає до України, рідкісне явище, але воно підпорядковується атмосферній циркуляції. Влітку українцям варто очікувати його повернення. Зокрема, мережею вже ширяться повідомлення про надходження пилу з Сахари на територію України й, нібито він очікується в Києві. Однак дана інформація не відповідає дійсності.

На початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари. Вона може бути небезпечною для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. 24 квітня пил з Сахари накрив частину європейських країн. Пустельний пісок дістався й до Вінниці

До слова, пил, який переміщується із районів пустелі Сахара,  й добирається і до України, синоптикиня Наталка Діденко не радить називати пиловою бурею саме в Україні.

Читайте також: Україну накриває пилом із Сахари, метеорологи попередили про небезпеку
Теги: Київ Київщина столиця погода негода вітер

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