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Вибух на енергообʼєкті в Києві: Кличко вніс ясність

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вибух на енергообʼєкті в Києві: Кличко вніс ясність
Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання

Увечері 27 червня на енергооб'єкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, всі служби прямують на місце. Наразі інформації про наслідки вибуху та постраждалих немає.

Як уточнив згодом мер міста, на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення.

«Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці», – пояснив він.

Нагадаємо, ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Раніше вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка виникла ще 12 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів.

Як повідомлялося, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Натомість генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему.

До слова, Україна не продає електроенергію за кордон, а працює над забезпечення стабільного електроживлення всередині країни.

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Теги: пожежа вибух Віталій Кличко Київ столиця

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