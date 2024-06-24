Напад на військового у Дніпрі: столичного поліцейського звільнено з посади

Призначено службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського

Поліцейського, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та ймовірно охоронцями нардепа Миколи Тищенка у Дніпрі було звільнено з посади. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомлялося, чоловік на відео у жилетці з надписом «Поліція» є співробітником поліції Києва, який перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.

«По їх завершенню правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент», – повідомила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок.

Як зазначила Страшок, призначено службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського. Також вона додала, що слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.

Щодо того, яким чином працівник поліції Києва опинився у Дніпрі, правоохоронниця сказала, що у випадку, коли досудове розслідування здійснюється працівниками Києва, то вони за необхідності можуть перебувати у відрядженні в будь-якому місті країни.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився учора у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Тищенко описав мету свого візиту до Дніпра, як «боротьбу з нелегальними офісами та ботофермами». Нардеп стверджує, що Дніпро – це осередок офісів та ботоферм, які «працюють на ворога». У супроводі чоловіків в балаклавах та військовій формі він проводив рейд на Кельнському бульварі, коли й стався інцидент.

Як повідомлялося, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Правоохоронці не уточнюють, про який саме інцидент йдеться, та, вочевидь, про вищезгаданий конфлікт. Ними відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

У четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям.

На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken , який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.