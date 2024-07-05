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У Києві створено комісію з обстеження пошкоджених об'єктів культурної спадщини

glavcom.ua
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У Києві створено комісію з обстеження пошкоджених об'єктів культурної спадщини
Для оперативного обстеження та відновлення пошкоджених об'єктів культурної спадщини міська влада створила спеціальну комісію
фото:unian.ua

У Києві внаслідок російської збройної агресії пошкоджено 46 об'єктів культурної спадщини

Для оперативного обстеження та подальшого відновлення пам'яток, які пошкоджені внаслідок ракетних та бомбових ударів міська адміністрація створила спеціальну комісію. Про це повідомила директорка Департамент охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Зазначається, що до складу Комісії увійдуть представники Департаменту, уповноважені представники власників чи управителів об’єктів культурної спадщини, спеціалісти з вищою архітектурною та будівельною освітою, представники районних державних адміністрацій. 

«У випадку нових пошкоджень пам’яток – райдержадміністрації мають оперативно поінформувати про це Департамент. Комісія обстежуватиме такі об’єкти та складатиме відповідний акт», – зазначила Марина Соловйова. 

Як розповіла директорка Департаменту, в Києві з початку повномасштабного вторгнення внаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали, зокрема, такі культові споруди: Музей Ханенків, Національний музей «Київська картинна галерея», Національний музей Тараса Шевченка, Національний науково-природничий музей, Київський міський будинок вчителя, корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Наукова бібліотека імені Володимира Максимовича та окремі історичні будівлі.

Зазначимо, що Київ – одне з найзахищеніших міст в Україні, але і тут через обстріли росіян страждають пам'ятки архітектури. 10 жовтня 2022 дві ворожі ракети впали у самому центрі столиці, у Шевченківському районі. В епіцентрі вибуху опинився і Київський міський Будинок Вчителя — унікальна триповерхова будівля в архітектурно-художніх формах неокласицизму, збудована у 1901 році за проєктом архітектора Альошина.

Внаслідок вибуху ракети у скляному куполі пам'ятника культурної спадщини України національного значення вибито десятки вікон. Загальна площа втраченого скла склала понад 550 квадратних метрів, без урахування конструкцій купола та двох вітражів світлової стелі. Як зазначили в Департаменті культури КМДА, подібних пошкоджень столичні заклади культури не зазнавали навіть у часи Другої Світової війни.

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Теги: музей бібліотека будинок пам'ятник Київ

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