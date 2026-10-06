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Київщина: графіки відключення світла 7 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Київщина: графіки відключення світла 7 жовтня 2026 року
Графіки відключення світла у Київській області 7 жовтня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з атаками на енергосистему України

Завтра, 7 жовтня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 7 жовтня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 15:00 до 17:30;
  • 1.2 черга – світло буде увесь день;
  • 2.1 черга – без світла з 13:30 до 17:30;
  • 2.2 черга – без світла з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 3.1 черга – без світла з 17:00 до 21:00;
  • 3.2 черга – без світла з 17:00 до 21:00;
  • 4.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 20:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 20:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30 та з 10:00 до 14:00;
  • 6.2 черга – без світла з 10:00 до 14:00.
Київщина: графіки відключення світла 7 жовтня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 7 жовтня 2026 року фото 2

Нагадаємо, у частині регіонів України завтра, 7 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

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Теги: енергетика електроенергія Київщина відключення світла

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