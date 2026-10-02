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На Київщині за добу пошкоджено 23 цивільні об’єкти у п’яти районах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині за добу пошкоджено 23 цивільні об’єкти у п’яти районах
Рятувальники гасять пожежі у місцях влучань
фото: ДСНС Київщини/Facebook

У Фастівському районі зафіксували найбільше пошкоджень

За останню добу російські атаки пошкодили 23 цивільні об’єкти у п’яти районах Київської області. Серед них – приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, заклад торгівлі та виробничо-складська будівля. Про це повідомляє Київська ОВА, інформує «Главком».

У Фастівському районі зафіксували найбільше пошкоджень. Там пошкоджені чотири приватні будинки, дві багатоповерхівки, п’ять автомобілів та виробничо-складська будівля.

В Обухівському районі пошкоджені три приватні будинки та заклад торгівлі. У Бучанському районі – приватне домоволодіння та два автомобілі.

У Бориспільському районі пошкоджені два приватні домоволодіння та автомобіль.

У Броварському районі – одне приватне домоволодіння.

За інформацією обласної влади, наразі працюють над тим, щоб мешканці якнайшвидше отримали необхідну допомогу та могли відновити пошкоджене майно.

Нагадаємо, на Київщині станом на ранок 1 жовтня внаслідок ворожих атак фіксують пошкодження 42 об’єктів у шести районах області. За останню добу травмовано шістьох жителів. 

До слова, 30 вересня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок чергового удару пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції на Київщині. У компанії зазначили, що наразі фахівці мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг робіт, необхідних для його відновлення.

Теги: Київщина обстріл

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