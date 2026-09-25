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Війська РФ вдарили дроном по ліцею на Київщині (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Війська РФ вдарили дроном по ліцею на Київщині (відео)
На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки
фото: Київська обласна військова адміністрація

Внаслідок атаки спалахнула пожежа площею понад 300 квадратних метрів

Російський безпілотник влучив в Іванківський ліцей №2 у Вишгородському районі Київської області. Внаслідок удару в будівлі спалахнула пожежа, повідомила Київська обласна військова адміністрація, пише «Главком».

Наслідки атаки окупантів
Наслідки атаки окупантів
фото: Київська обласна військова адміністрація

Підкреслюється, що площа займання становить понад 300 кв. м. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки.

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Іванківський ліцей №2 розташований у селищі Іванків Вишгородського району. Заклад є комунальним та має статус ліцею з початковою школою і гімназією. На щастя дітей у закладі освіти вже не було. Всього ж у ліцеї навчалося близько 1100 дітей. Ніхто не постраждав.

Раніше Київська ОВА повідомляла, що цієї ночі пошкодження через російську дронову атаку зафіксували у трьох районах області. Загалом пошкоджено дев'ять об'єктів, попередньо люди не постраждали.

Зазначимо, що у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області.  За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття.  Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.

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Теги: війна обстріл Київщина

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