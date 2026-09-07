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На трасі Київ – Чоп відновлено рух після детонації у селі Мила

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На трасі Київ – Чоп відновлено рух після детонації у селі Мила
Металевий каркас, що лишився від однієї зі складських споруд, після удару РФ 28 серпня по селу Мила
фото: glavcom.ua

У селі Мила на Київщині 28 серпня російський шахед влучив у секретний склад боєприпасів

На Київщині відновлено рух транспорту на автодорозі М-06 Київ – Чоп з 23 по 25 кілометр після удару РФ по складських приміщеннях у селі Мила 28 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Зазначається, що о 19:00 рух транспортних засобів було повністю відновлено в обох напрямках.

Нагадаємо, у селі Мила на Київщині 28 серпня російський шахед влучив у секретний склад боєприпасів, після чого почалася детонація. Вибухи тривали не один день, уламки боєприпасів розлетілися по навколишній території та житлових кварталах.

За даними поліції Київської області, загинули 38 людей. Переважно мешканці пансіонату для літніх «Добрий дім», якому судилося межувати з таємним складом боєприпасів. Ще восьмеро осіб із цього пансіонату досі вважаються зниклими безвісти. 

Крім того, серед загиблих – голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич. Він один із перших прибув до місця удару та потрапив під детонацію.

До слова, рятувальники оприлюднили ексклюзивне відео з бодікамер, зняте у перші хвилини після масованого російського удару по селу Мила на Київщині, який стався 28 серпня.

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Теги: Національна поліція України Київщина Олексій Білошицький

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