Атака на Київщину: у Бучанському районі через обстріл постраждала літня жінка (фото)
Постраждалій надають необхідну медичну допомогу
Унаслідок ранкової російської атаки 24 вересня у Бучанському районі Київської області постраждала людина 1945 року народження. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, передає «Главком».
На місці ворожого удару спалахнула пожежа в приватному житловому будинку. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували загоряння.
Постраждалій особі надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки російських окупантів у ніч на 24 вересня 2026 року уу Києві загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Наслідки чергового воєнного злочину РФ зафіксовано у чотирьох районах столиці: Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом’янському.
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