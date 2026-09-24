Атака на Київщину: у Бучанському районі через обстріл постраждала літня жінка (фото)

Постраждалій надають необхідну медичну допомогу

Унаслідок ранкової російської атаки 24 вересня у Бучанському районі Київської області постраждала людина 1945 року народження. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, передає «Главком».

На місці ворожого удару спалахнула пожежа в приватному житловому будинку. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували загоряння.

Наслідки ворожої атаки фото: ДСНС Київщини

Постраждалій особі надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки російських окупантів у ніч на 24 вересня 2026 року уу Києві загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Наслідки чергового воєнного злочину РФ зафіксовано у чотирьох районах столиці: Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом’янському.