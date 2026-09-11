Головна Новини
search button user button menu button

Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Напередодні національна енергетична компанія повідомляла про знеструмлення у трьох областях
Фото з відкритих джерел

Географія уражень енергетичної інфраструктури за добу зросла більш ніж удвічі

Російські окупаційні війська завдали чергових ударів по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі. НЕК «Укренерго» зафіксувала нові знеструмлення споживачів у семи регіонах України внаслідок дронових атак та артилерійських обстрілів.

Через російські дронові атаки та артилерійські обстріли на ранок 11 вересня є нові знеструмлення у семи областях – Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій.

Про це повідомили в «Укренерго», пише «Главком».

За добу географія уражень розширилася більш ніж удвічі. Напередодні, 10 вересня, національна енергетична компанія повідомляла про знеструмлення у трьох областях – Чернігівській, Донецькій і Харківській.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів.

Споживання електроенергії при цьому зростає. Станом на 09:30 воно було на 6,3% вищим, ніж у той самий час у четвер, оскільки у частині західних областей спостерігається хмарна погода. Через це побутові сонячні станції працюють гірше, і люди добирають необхідну електрику із загальної мережі.

Фахівці радять перенести активне споживання на період з 10:00 до 16:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і радять стежити за офіційними повідомленнями місцевих обленерго.

Загарбники продовжують щоденний терор прикордонних та прифронтових регіонів України, застосовуючи широкий спектр озброєння. Зокрема, в ніч на 11 вересня російські окупанти атакували Україну ракетним озброєнням та 161 ударним дроном. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 138 ворожих безпілотників.

Основні удари ворога спрямовані на пошкодження розподільчих мереж, трансформаторних підстанцій та генерації, що створює додаткове навантаження на об'єднану енергосистему країни. Відновлювальні бригади працють у цілодобовому режимі, аби мінімізувати наслідки атак для побутових та промислових споживачів.

Читайте також:

Теги: Укренерго електроенергія обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський безпілотник атакував територію ТРЦ увечері 9 вересня
ТЦ «Мануфактура» в Сумах припиняє роботу після російської атаки – заява компанії
Вчора, 11:09
Роботи з ліквідації наслідків обстрілу вже розпочали
Росія атакувала ТЕС ДТЕК: станція повністю зупинила генерацію
8 вересня, 23:58
Одним із об'єктів, який міг опинитися під ударом, є термінал «Нової пошти»
Росія атакувала Хмельниччину дронами: пошкоджені підприємства
5 вересня, 17:38
Бескрестнов наголосив, що не хоче сіяти паніку
Флеш закликав українців готуватися до важкої зими: що варто зробити вже зараз
4 вересня, 10:45
Пошкодження складів може призвести до зростання вартості продуктів харчування
Міністр агрополітики відповів, чи варто українцям запасатися їжею
3 вересня, 14:44
Від руйнування до відновлення: у Дарницькому районі знову квітне клумба
На місці вирви знову квіти. У Дарницькому районі відновлено клумбу, знищену ворогом (фото)
24 серпня, 10:57
На весь 27-хвилинний політ витратили електроенергії на суму близько 5 доларів
Найбільший у світі електролітак вперше злетів у небо
17 серпня, 02:09
Пошкоджений будинок у Краматорську
РФ вдарила по багатоповерхівці у Краматорську: є постраждалі
13 серпня, 23:34
На місце падіння уламків уже прямують усі екстрені служби міста
У Дарницькому районі Києва уламки дрона пошкодили нежитлове приміщення
12 серпня, 14:11

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua