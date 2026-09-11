Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях

Географія уражень енергетичної інфраструктури за добу зросла більш ніж удвічі

Російські окупаційні війська завдали чергових ударів по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі. НЕК «Укренерго» зафіксувала нові знеструмлення споживачів у семи регіонах України внаслідок дронових атак та артилерійських обстрілів.

Через російські дронові атаки та артилерійські обстріли на ранок 11 вересня є нові знеструмлення у семи областях – Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій.

Про це повідомили в «Укренерго», пише «Главком».

За добу географія уражень розширилася більш ніж удвічі. Напередодні, 10 вересня, національна енергетична компанія повідомляла про знеструмлення у трьох областях – Чернігівській, Донецькій і Харківській.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів.

Споживання електроенергії при цьому зростає. Станом на 09:30 воно було на 6,3% вищим, ніж у той самий час у четвер, оскільки у частині західних областей спостерігається хмарна погода. Через це побутові сонячні станції працюють гірше, і люди добирають необхідну електрику із загальної мережі.

Фахівці радять перенести активне споживання на період з 10:00 до 16:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і радять стежити за офіційними повідомленнями місцевих обленерго.

Загарбники продовжують щоденний терор прикордонних та прифронтових регіонів України, застосовуючи широкий спектр озброєння. Зокрема, в ніч на 11 вересня російські окупанти атакували Україну ракетним озброєнням та 161 ударним дроном. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 138 ворожих безпілотників.

Основні удари ворога спрямовані на пошкодження розподільчих мереж, трансформаторних підстанцій та генерації, що створює додаткове навантаження на об'єднану енергосистему країни. Відновлювальні бригади працють у цілодобовому режимі, аби мінімізувати наслідки атак для побутових та промислових споживачів.