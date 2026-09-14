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Трамп поспішив? Журналіст FT спростував остаточну угоду про енергетичне перемир'я

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп поспішив? Журналіст FT спростував остаточну угоду про енергетичне перемир'я
Україна та РФ ще не домовилися про припинення ударів по енергетиці
фото: Associated Press

Після заяви американського президента з'ясувалося, що робота над можливим припиненням ударів по критичній інфраструктурі ще триває

Остаточної угоди про енергетичне перемир'я між Україною та Росією наразі немає. Над можливими домовленостями щодо припинення ударів по відповідних об'єктах продовжують працювати. Про це повідомляє «Главком» з посилання на кореспондента Financial Times.

Журналіст уточнив ситуацію після заяви президента США Дональда Трампа, який раніше оголосив, що Україна та Росія погодилися взаємно не атакувати енергетичні об'єкти.

За словами Міллера, остаточної угоди щодо енергетичного перемир'я наразі не укладено, а робота над цим питанням продовжується.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ запропонував партнерам забезпечити домовленість із Росією щодо припинення ударів по об'єктах, необхідних для базового забезпечення життя людей.

Йдеться, зокрема, про енергетичні об'єкти, портову інфраструктуру, логістику, а також об'єкти, пов'язані з продовольством і фармацевтикою. Водночас президент наголосив, що Україна не впевнена в готовності Росії дотримуватися такої домовленості.

«Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів», – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що така домовленість має бути надійною, довгостроковою та приносити реальний результат для людей. За його словами, вона не повинна зірватися після того, як у Росії проведуть «вибори» та отримають на цей період послаблення тиску, пов'язаного із ситуацією з бензином і дизельним пальним. Зеленський також назвав можливе припинення ударів по критичній інфраструктурі першим кроком до деескалації.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія погодилася на аналогічний крок.

Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков привітав заклик Трампа до України утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах.

При цьому на запитання про можливі взаємні зобов'язання та про те, чи утримається Росія від ударів по українській економічній інфраструктурі у разі відповідного кроку Києва, Пєсков відповідати відмовився.

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Теги: енергетика Дональд Трамп Володимир Зеленський

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