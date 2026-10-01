Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною
Путін розраховує зламати Україну ударами по інфраструктурі
фото: росЗМІ

Кремль не погодився на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах та назвав запропонований формат «безглуздим»

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від ідеї взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Він назвав відповідну пропозицію «безглуздою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви лідера Кремля.

Йдеться про можливість припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах в обмін на припинення російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Путін заявив, що Москва не погоджується на такий формат домовленостей. За його словами, пропозиція про взаємне припинення ударів є «безглуздою».

Водночас очільник Кремля визнав наслідки українських атак на російську нафтопереробну галузь. Він стверджує, що удари по НПЗ призвели до втрати Росією близько 1% ВВП.

Путін також заявив, що Росія має достатні запаси дизельного пального, однак через санкційні обмеження не може вільно постачати його на світові ринки.

При цьому російський диктатор почав виправдовувати удари РФ по українській інфраструктурі. Він стверджує, що внаслідок російських атак Україна нібито залишилася без металургійної промисловості.

Під час виступу Путін також вкотре поставив під сумнів українську державність. Він заявив, що Україна нібито «не може існувати самостійно», втрачає елементи державності та керується ззовні. Подібні твердження Кремль систематично використовує для виправдання російської агресії проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін не хотів погоджуватися на «енергетичне перемир'я» з Україною до початку зими. За даними Financial Times, у Кремлі розраховували, що удари по українській енергетичній інфраструктурі в холодний період можуть посилити тиск на Київ. Україна натомість пропонувала взаємне припинення атак на енергетичні об'єкти

Читайте також:

Теги: путін війна росія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Казна пуста, рубль друкують. Що відбувається з економікою Росії
Росія наближається до фінансового колапсу. П'ять сигналів
12 вересня, 20:40
Шість тисяч заручників і двісті дітей: що Росія ховає за спинами цивільних в Олешках
Олешки – вітрина страху. Кому Путін показує голодне місто Тема №1
26 вересня, 21:00
Росія вдaрила по Одесі дронами й ракетами: є руйнування житлових будинків
Росія вдaрила по Одесі дронами й ракетами: є руйнування житлових будинків
2 вересня, 03:25
Евакуація українців залізницею на початку повномасштабного вторгнення Росії
Евакуація Києва взимку? Флеш пояснив свою заяву
6 вересня, 12:31
Двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану внесли до Палати представників США
Чому у Конгресі гальмуються санкції проти РФ? Версія Bloomberg
4 вересня, 08:38
Глава МЗС Естонії назвав вибори до Держдуми «перформансом Кремля»
Глава МЗС Естонії викрив головну особливість виборів до Держдуми
7 вересня, 07:26
Попередні спроби США домовитися про припинення ударів не призвели до укладення тривалої домовленості
Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною – FT
15 вересня, 00:20
Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури
Російські атаки пошкодили мережі зв’язку: можливі перебої зі зв’язком
23 вересня, 21:38
Генштаб наголосив, що кожна спроба тиску на позиції українських захисників завершується для росіян втратами
Понад 46 тис. окупантів. Генштаб повідомив про рекордні втрати РФ у вересні 2026 року
Сьогодні, 11:29

Політика

Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною
Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною
Путін зробив цинічну заяву про майбутнє людства
Путін зробив цинічну заяву про майбутнє людства
Уповноважений президента з санкцій назвав країни, які досі постачають деталі для російської зброї
Уповноважений президента з санкцій назвав країни, які досі постачають деталі для російської зброї
Трамп приписав собі «найвищий IQ»
Трамп приписав собі «найвищий IQ»
Головний комуніст Росії звинуватив Європу у підготовці військового наступу
Головний комуніст Росії звинуватив Європу у підготовці військового наступу
Британія завдала нового санкційного удару по Росії
Британія завдала нового санкційного удару по Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua