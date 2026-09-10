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На Бориспільщині чоловік під час сварки вдарив ножем брата дружини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Бориспільщині чоловік під час сварки вдарив ножем брата дружини
У суді фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
фото: Національна поліція України

 Внаслідок конфлікту постраждалийі був госпіталізований

На Бориспільщині чоловік під час конфлікту завдав ножового поранення брату своєї дружини, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження й був госпіталізований. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Спочатку чоловіки посварилися біля магазину у селі Дударків під час вживання алкоголю. У розпалі суперечки підозрюваний завдав опоненту кількох ударів по голові та тілу.

Пізніше, вже на подвір’ї за місцем проживання підозрюваного, між ними знову спалахнула сварка. Цього разу чоловік узяв металевий ніж і вдарив ним потерпілого в область живота. Внаслідок поранення той зазнав тяжких тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

Слідчі за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили підозрюваному про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження — ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у Фастові на Київщині побутовий конфлікт між знайомими переріс у криваву бійку з застосуванням холодної зброї. За даними правоохоронців, подія сталася біля під'їзду однієї з багатоповерхівок, де двоє молодих людей розпивали алкогольні напої. Під час раптової сварки 24-річний молодик схопив ніж та завдав своєму однолітку чотири удари в тулуб.

До слова, у Дніпровському районі столиці розпивання алкоголю між двома знайомими переросло у конфлікт із застосуванням зброї. 29-річний чоловік двічі вистрілив у свого 30-річного товариша, завдавши йому важких поранень. Про інцидент правоохоронці дізналися від лікарів бригади екстреної медичної допомоги, які госпіталізували потерпілого. Потерпілого госпіталізували, наразі він в тяжкому стані перебуває у лікарні.

Теги: Київщина конфликт поліція поранення сварка

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