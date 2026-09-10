На Бориспільщині чоловік під час сварки вдарив ножем брата дружини

Внаслідок конфлікту постраждалийі був госпіталізований

На Бориспільщині чоловік під час конфлікту завдав ножового поранення брату своєї дружини, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження й був госпіталізований. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Спочатку чоловіки посварилися біля магазину у селі Дударків під час вживання алкоголю. У розпалі суперечки підозрюваний завдав опоненту кількох ударів по голові та тілу.

Пізніше, вже на подвір’ї за місцем проживання підозрюваного, між ними знову спалахнула сварка. Цього разу чоловік узяв металевий ніж і вдарив ним потерпілого в область живота. Внаслідок поранення той зазнав тяжких тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

Слідчі за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили підозрюваному про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження — ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у Фастові на Київщині побутовий конфлікт між знайомими переріс у криваву бійку з застосуванням холодної зброї. За даними правоохоронців, подія сталася біля під'їзду однієї з багатоповерхівок, де двоє молодих людей розпивали алкогольні напої. Під час раптової сварки 24-річний молодик схопив ніж та завдав своєму однолітку чотири удари в тулуб.

До слова, у Дніпровському районі столиці розпивання алкоголю між двома знайомими переросло у конфлікт із застосуванням зброї. 29-річний чоловік двічі вистрілив у свого 30-річного товариша, завдавши йому важких поранень. Про інцидент правоохоронці дізналися від лікарів бригади екстреної медичної допомоги, які госпіталізували потерпілого. Потерпілого госпіталізували, наразі він в тяжкому стані перебуває у лікарні.