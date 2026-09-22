Рідкісна подія. Трійня та двійня за добу народилися в обласному перинатальному центрі Київщини

Усі п’ятеро малюків – і трійня, і двійня – з'явилися на світ під час природних пологів

Надзвичайно рідкісна та особлива подія сталася у Київському обласному перинатальному центрі: протягом однієї доби тут народилося дев’ятеро дітей, серед яких – трійня та двійня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну війському адміністрацію.

Трійня – дві дівчинки та хлопчик – народилася на 33-му тижні вагітності. Вага хлопчика – 1580 г, дівчаток – 1710 г та 1365 г. Попри передчасне народження, усі троє малюків дихають самостійно та перебувають під постійним наглядом фахівців Центру, отримуючи необхідну медичну допомогу.

Малеча перебуває під пильним наглядом лікарів фото: Київська обласна військова одміністрація

Ще одна особлива історія – народження двійні. Хлопчик вагою 3030 г та дівчинка вагою 3320 г з’явилися на світ із різницею у 10 годин 34 хвилини. Родина спеціально приїхала на пологи до Київського обласного перинатального центру з Португалії. Для медичної команди це велика довіра та водночас підтвердження того, що можливості Київського обласного закладу обирають родини не лише з різних регіонів України, а й з-за кордону.

Усі троє малюків дихають самостійно та перебувають під постійним наглядом фахівців Центру фото: Київська обласна військова адміністрація

Усі п’ятеро малюків – і трійня, і двійня – з'явилися на світ під час природних пологів.

Київський обласний перинатальний центр є закладом III рівня, де надають спеціалізовану допомогу жінкам, зокрема при вагітностях та пологах, що потребують особливого медичного супроводу.

Пологи проходили під керівництвом завідувача пологового відділення з індивідуальними пологовими залами, лікаря акушера-гінеколога вищої категорії Тараса Мазура.

Нагадаємо, у лютому військовослужбовець Ілля Звонецький одразу став батьком трьох дівчат. В Іллі та Ірини Звонецьких народилося три доньки – Олівія, Іларія та Амелія. Військовий та його дружина розповіли, як відреагували на вагітність.