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Рідкісна подія. Трійня та двійня за добу народилися в обласному перинатальному центрі Київщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рідкісна подія. Трійня та двійня за добу народилися в обласному перинатальному центрі Київщини
Щасливі батьки новонародженої трійні разом із завідувачем пологового відділення Тарасом Мазуром
фото: Київська обласна військова адміністрація

Усі п’ятеро малюків – і трійня, і двійня – з'явилися на світ під час природних пологів

Надзвичайно рідкісна та особлива подія сталася у Київському обласному перинатальному центрі: протягом однієї доби тут народилося дев’ятеро дітей, серед яких – трійня та двійня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну війському адміністрацію.

Трійня – дві дівчинки та хлопчик – народилася на 33-му тижні вагітності. Вага хлопчика – 1580 г, дівчаток – 1710 г та 1365 г. Попри передчасне народження, усі троє малюків дихають самостійно та перебувають під постійним наглядом фахівців Центру, отримуючи необхідну медичну допомогу.

Малеча перебуває під пильним наглядом лікарів
Малеча перебуває під пильним наглядом лікарів
фото: Київська обласна військова одміністрація

Ще одна особлива історія – народження двійні. Хлопчик вагою 3030 г та дівчинка вагою 3320 г з’явилися на світ із різницею у 10 годин 34 хвилини. Родина спеціально приїхала на пологи до Київського обласного перинатального центру з Португалії. Для медичної команди це велика довіра та водночас підтвердження того, що можливості Київського обласного закладу обирають родини не лише з різних регіонів України, а й з-за кордону.

Усі троє малюків дихають самостійно та перебувають під постійним наглядом фахівців Центру
Усі троє малюків дихають самостійно та перебувають під постійним наглядом фахівців Центру
фото: Київська обласна військова адміністрація

Усі п’ятеро малюків – і трійня, і двійня – з'явилися на світ під час природних пологів.

Київський обласний перинатальний центр є закладом III рівня, де надають спеціалізовану допомогу жінкам, зокрема при вагітностях та пологах, що потребують особливого медичного супроводу. 

Пологи проходили під керівництвом завідувача пологового відділення з індивідуальними пологовими залами, лікаря акушера-гінеколога вищої категорії Тараса Мазура.

Нагадаємо, у лютому військовослужбовець Ілля Звонецький одразу став батьком трьох дівчат. В Іллі та Ірини Звонецьких народилося три доньки – Олівія, Іларія та Амелія. Військовий та його дружина розповіли, як відреагували на вагітність. 

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Теги: Київщина пологи діти

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