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Окупанти пошкодили склад і підприємство на Київщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти пошкодили склад і підприємство на Київщині
Інформації про постраждалих немає
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

На місцях ударів працюють оперативні служби

Сьогодні, 7 вересня, росіяни атакували Київщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За даними влади, у Броварському районі пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль. Також у Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство.

«На щастя, станом на зараз інформації про постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби, фіксують наслідки атаки та допомагають людям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок атаки постраждало п'ять людей.

Також удень 7 вересня російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Наслідки атаки показала Національна поліція України.

Зокрема, російська терористична армія 7 вересня завдала удару чотирма авіабомбами по житловій забудові Краматорська Донецької області. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще чотири отримали поранення.

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Теги: війна Київщина

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