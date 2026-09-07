Окупанти пошкодили склад і підприємство на Київщині

Інформації про постраждалих немає

На місцях ударів працюють оперативні служби

Сьогодні, 7 вересня, росіяни атакували Київщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За даними влади, у Броварському районі пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль. Також у Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство.

«На щастя, станом на зараз інформації про постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби, фіксують наслідки атаки та допомагають людям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок атаки постраждало п'ять людей.

Також удень 7 вересня російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Наслідки атаки показала Національна поліція України.

Зокрема, російська терористична армія 7 вересня завдала удару чотирма авіабомбами по житловій забудові Краматорська Донецької області. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще чотири отримали поранення.