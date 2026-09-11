Головна Новини
search button user button menu button

Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Україна отримала понад 4,7 тис. одиниць енергообладнання з початку року
Фото з відкритих джерел

Допомогу спрямували на об'єкти критичної інфраструктури для ліквідації наслідків російських атак

Литва передала декільком українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання. Зі складів хабів Міністерства енерговугілля та вугільної промисловості України за останні декілька тижнів до підприємств критичної інфраструктури за підтримки литовських партнерів надійшла чергова партія гуманітарного вантажу.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міненерго.

За інформацією відомства, допомогу спрямували до Києва, а також Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської областей. До регіонів доставили трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори й ізолятори.

У Міненерго наголосили, що отримане обладнання дозволить прискорити аварійно-відновлювальні роботи, замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських обстрілів, та забезпечити об'єкти критичної інфраструктури резервним живленням.

Міжнародні партнери продовжують системно підтримувати український енергетичний сектор перед початком опалювального сезону.

Зокрема, 9 вересня Німеччина передала Україні чергову партію обладнання для підтримки енергетичної та медичної інфраструктури, а раніше німецька сторона профінансувала поставки енергообладнання на суму понад 640 тис. євро для Дніпропетровської області.

Читайте також:

Теги: Міненерго Литва Україна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окремо заборонено призначати протимікробні препарати на вимогу пацієнта
Україна змінила правила призначення антибіотиків: що треба знати пацієнтам
10 вересня, 15:03
Юрій Федоренко закликав не забувати, що ворог має запас міцності ще на кілька місяців
Припинення вогню в Україні – Федоренко назвав можливі терміни
6 вересня, 15:15
Зеленський пояснив, чому посланці Трампа приїхали потягом
Україна готувала аеропорт для Віткоффа і Кушнера. Зеленський розкрив деталі
6 вересня, 14:00
Падіння котирувань відбулося на тлі вже наявних фінансових проблем
Акції «Аерофлоту» впали після попередження Зеленського
2 вересня, 00:28
Білорусь будує військовий об'єкт для перекидання техніки біля України
Білорусь розгорнула масштабне військове будівництво поблизу України
26 серпня, 10:24
Російський Ozon потрапив під удар після Wildberries
Дрони пробили «озонову діру». Історія бізнесу, на який поклали лапу кремлівські олігархи Війна і бізнес
25 серпня, 21:00
Проєкт Freyja об'єднає український перехоплювач, німецький радар і норвезьке наведення
Керівниця Fire Point розповіла, коли Україна отримає власний перехоплювач балістики
23 серпня, 02:30
Кожен стяг на могилі – це чиясь недожита біографія
Останнє бойове чергування синьо-жовтого. Куди зникають прапори з могил Героїв? Пам’ять
22 серпня, 09:05
Місце за столом переговорів треба заслужити. Чи готова Європа ризикнути заради України?
Місце за столом переговорів треба заслужити. Чи готова Європа ризикнути заради України?
17 серпня, 19:29

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua