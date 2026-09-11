Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання

Україна отримала понад 4,7 тис. одиниць енергообладнання з початку року

Допомогу спрямували на об'єкти критичної інфраструктури для ліквідації наслідків російських атак

Литва передала декільком українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання. Зі складів хабів Міністерства енерговугілля та вугільної промисловості України за останні декілька тижнів до підприємств критичної інфраструктури за підтримки литовських партнерів надійшла чергова партія гуманітарного вантажу.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міненерго.

За інформацією відомства, допомогу спрямували до Києва, а також Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської областей. До регіонів доставили трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори й ізолятори.

У Міненерго наголосили, що отримане обладнання дозволить прискорити аварійно-відновлювальні роботи, замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських обстрілів, та забезпечити об'єкти критичної інфраструктури резервним живленням.

Міжнародні партнери продовжують системно підтримувати український енергетичний сектор перед початком опалювального сезону.

Зокрема, 9 вересня Німеччина передала Україні чергову партію обладнання для підтримки енергетичної та медичної інфраструктури, а раніше німецька сторона профінансувала поставки енергообладнання на суму понад 640 тис. євро для Дніпропетровської області.