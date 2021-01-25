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    Київщина повертається до адаптивного карантину: які обмеження діятимуть

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    Перебування у громадському транспортні можливе лише у захисній масці - Київщина повертається до адаптивного карантину: які обмеження діятимуть
    Перебування у громадському транспортні можливе лише у захисній масці
    Фото з відкритих джерел

    Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю на коронавірус

    Із 25 січня Україна виходить з локдауну, відсьогодні Київщина повернеться до адаптивного карантину та тих протиепідемічних обмежень, які діяли в грудні.

    Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю на коронавірус. Якщо ще недавно кількість нових інфікованих у нашій області щодоби досягала тисячі осіб, то зараз фіксуємо одну чи дві сотні. Відповідно зменшується і число хворих, яким потрібне стаціонарне лікування. Це позитивна тенденція, яку маємо зберегти», – зазначив він.

    Володін також зауважив, щ скасування посилених карантинних норм не означає, що  вірус зник.

    «Закликаю всіх і надалі носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватись соціальної дистанції. Пам’ятайте: кожний із нас несе відповідальність не тільки за себе, а й за своїх рідних. Тож бережімо одне одного», – звернувся Володін до жителів Київщини.

    Обмеження, які діятимуть з 25 січня

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    Теги: Київщина епідемія карантин коронавірус
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