Київщина повертається до адаптивного карантину: які обмеження діятимуть
Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю на коронавірус
Із 25 січня Україна виходить з локдауну, відсьогодні Київщина повернеться до адаптивного карантину та тих протиепідемічних обмежень, які діяли в грудні.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Василь Володін.
«Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю на коронавірус. Якщо ще недавно кількість нових інфікованих у нашій області щодоби досягала тисячі осіб, то зараз фіксуємо одну чи дві сотні. Відповідно зменшується і число хворих, яким потрібне стаціонарне лікування. Це позитивна тенденція, яку маємо зберегти», – зазначив він.
Володін також зауважив, щ скасування посилених карантинних норм не означає, що вірус зник.
«Закликаю всіх і надалі носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватись соціальної дистанції. Пам’ятайте: кожний із нас несе відповідальність не тільки за себе, а й за своїх рідних. Тож бережімо одне одного», – звернувся Володін до жителів Київщини.