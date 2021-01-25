Київщина повертається до адаптивного карантину: які обмеження діятимуть

Перебування у громадському транспортні можливе лише у захисній масці

Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю на коронавірус

Із 25 січня Україна виходить з локдауну, відсьогодні Київщина повернеться до адаптивного карантину та тих протиепідемічних обмежень, які діяли в грудні.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю на коронавірус. Якщо ще недавно кількість нових інфікованих у нашій області щодоби досягала тисячі осіб, то зараз фіксуємо одну чи дві сотні. Відповідно зменшується і число хворих, яким потрібне стаціонарне лікування. Це позитивна тенденція, яку маємо зберегти», – зазначив він.

Володін також зауважив, щ скасування посилених карантинних норм не означає, що вірус зник.

«Закликаю всіх і надалі носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватись соціальної дистанції. Пам’ятайте: кожний із нас несе відповідальність не тільки за себе, а й за своїх рідних. Тож бережімо одне одного», – звернувся Володін до жителів Київщини.

Обмеження, які діятимуть з 25 січня

Також стало відомо, чи готує Кабмін локдаун навесні.