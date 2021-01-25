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    У Києві рекордно мала кількість виявлених нових хворих на коронавірус

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    У Києві працюють 25 &laquo;ковідних&raquo; бригад швидкої допомоги - У Києві рекордно мала кількість виявлених нових хворих на коронавірус
    У Києві працюють 25 «ковідних» бригад швидкої допомоги
    Фото: Главком

    За добу у столиці менше 150 нових випадків Covid-19

    За минулу добу, 24 січня, у Києві коронавірус виявлено у 146 людей. Це на 94 особи менше більше, ніж за попередню добу (за добу 23 січня було 240 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 126264 випадки захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146)», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 58513 осіб (за добу 626), померли 2283 особи (за добу 5).

    У Київській області зафіксовано 67864 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 102 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 242 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 51738 осіб (за добу 164), померли 1104 людини.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1194328 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 24 січня зафіксовано 2516 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 24 січня у Києві було підтверджено 126118 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 240 осіб.  

    У Київській області було 67762 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 242 нових хворих. 

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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