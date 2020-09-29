Мінінфраструктури планує залучити 3,8 млрд грн шляхом передачі в концесію 7 вокзалів



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Міністр інфраструктури Владислав Криклій

Криклій каже, що зараз «здійснюються фінальні технічні кроки» перед запуском процесу концесії

Міністерство інфраструктури підготувало документи для передачі у концесію семи залізничних вокзалів України для залучення інвестицій на 3,8 млрд гривень. Про це на конференції «Інвестиції мають значення» повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

У концесію планують передати вокзали Харкова, Миколаєва, Чопа, Дніпра, Хмельницького і Вінниці, а також Київ-Пасажирський. Торік міністерство хотіло передати у концесію вокзали Харкова, Дніпра, Вінниці, Запоріжжя, Івано-Франківська, Хмельницького та Миколаєва.

Міністерство планує залучити 3,8 млрд грн інвестицій, забезпечити 60,18 млн грн платежів від компанії-концесіонера і 17,4 млн грн податків до держбюджету.

Водночас точних термінів, коли вокзали передадуть в концесію, – немає.

Крім того, Європейський банк реконструкції і розвитку разом із Європейським інвестиційним банком планує виділити 420 мільйонів доларів для електрифікації залізничного напрямку «Долинська – Миколаїв – Колосівка». Цей проєкт планують закінчити до 2023 року.

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