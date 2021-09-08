Український педагог став одним із найкращих у світі

За нагороду змагалися вчителі зі 110 країн

Учитель із Запоріжжя Олександр Жук став лауреатом премії Global Teacher Award 2021, за яку змагалися педагоги зі 110 країн.

«Це велика честь бути нагородженим міжнародною нагородою. Я завжди радий бачити прапор нашої держави на такому рівні. Я пишаюся тим, що працюю вчителем в Україні», – написав Олександр Жук у Facebook.

Олександр Жук – вчитель інформатики, який працює з дітьми з порушеннями слуху в Запорізькій школі-інтернаті «Джерело».

У 2018 році він став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine та потрапив у престижний рейтинг Топ-30 до 30 років. У 2019-му його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ. Цього ж року він отримав почесний титул одного з 50 найкращих вчителів світової «Нобелівки» для педагогів – Global Teacher Prize.

Нагадаємо, у грудні українським учителям підвищать зарплату. Оклади вчителів у грудні зростуть на 8,4%.

До слова, процедура сертифікації дає можливість вчителю на 20% збільшити зарплату, що є непоганою сумою. Така можливість закладена в концепцію зростання заробітних плат.