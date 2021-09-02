КМДА відсторонила від роботи ректорку Академії мистецтв, що на Оболоні

Члени робочої групи рекомендують Департаменту культури КМДА розірвати контракт з Ольгою Бенч, який дає їй право обіймати посаду ректора

Сьогодні після чергового засідання робочої групи з перевірки деяких питань діяльності Київської академії мистецтв, що на Оболоні, було схвалено рішення щодо призупинення повноважень ректора Ольги Бенч на час перевірки діяльності Академії та активної роботи зазначеної групи. Про це повідомив депутат Київради від «Слуги Народу» Владислав Трубіцин.

За його словами, крім цього, члени робочої групи рекомендують Департаменту культури КМДА розірвати контракт з Ольгою Бенч, який дає їй право обіймати посаду ректора.

Головна проблема, як стверджують батьки дітей, це грошові побори, що начебто стали нормою за керівництва ректора Ольги Бенч. Хоча до її приходу на посаду заняття в Академії були практично безкоштовними.

«Як відомо, історія з ректором цього мистецького закладу триває вже досить довго. Головна проблема, як стверджують батьки дітей, це грошові побори, що начебто стали нормою за керівництва ректора Ольги Бенч. Хоча до її приходу на посаду заняття в Академії були практично безкоштовними.

Окрім цього дуже часто я чую від батьків, що із закладу можуть відрахувати фактично ні за що. І наразі багато киян вже навіть самі забрали своїх дітей з Академії, деякі – в процесі. До того ж, є підозри, що керівництво закладу на чолі з Бенч не за призначенням використовує бюджетні кошти. Про ймовірний булінг в Академії я взагалі мовчу», – написав Трубіцин.

Нагадаємо, у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією.