Київська влада замовила ще три пости моніторингу довкілля за 35 млн грн

У березні 2021 року почали роботу два стаціонарних пости моніторингу повітря у Дніпровському та Дарницькому районах столиці

У березні 2021 року почали роботу два стаціонарних пости моніторингу повітря у Дніпровському та Дарницькому районах столиці

Пости моніторингу стану навколишнього середовища Києва будуть встановлені ще у трьох районах міста

Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 16 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Енвімонітор» створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 34,85 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

У 2020 році фірма виграла підряд на створення системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 39,74 млн грн. Це сукупність спеціалізованого обладнання і софту для досліджень з метою оцінки стану навколишнього середовища Києва. Йшлося про два стаціонарних пости моніторингу, сервер і калібрувальний пристрій.

Нині ж цій фірмі замовили три стаціонарні пости моніторингу з послугами по 11,62 млн грн:

№3 по просп. Науки, 72/2 у Голосіївському районі;

№15 по просп. Правди, 64Г у Шевченківському районі;

№21 по вул. Щусєва, 20 у Подільському районі.

Виробниками обладнання є ENVItech (Словаччина), Vaisala (Фінляндія), Horiba (Японія), Teltonika (Латвія) і TP-Link (Китай). Дистриб’ютором Horiba в Україні є ТОВ «Алт Україна Лтд». Воно авторизувало «Енвімонітор» на участь у цьому тендері та здійснюватиме гарантійне обслуговування у своєму сервісному центрі.

Ціна угоди на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 35 млн грн.

До аукціону не допустили київське ПрАТ «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» («Украналіт») Дениса Комарницького та Алли і Юрія Дашковських, оскільки ця компанія не сплатила забезпечення тендерної пропозиції.

Єдиним допущеним конкурентом було столичне ТОВ «Хімлаборреактив» лондонської «Кемлаб Інвест Лтд».

Нагадаємо, в Києві розпочали встановлювати сучасну систему, яка здійснюватиме якісний та системний автоматичний моніторинг якості повітря. Перші два пости, що вже встановили, працюють на вулиці Архітектора Вербицького, 26 та на Харківському шосе, 7/1

Джерело: Наші гроші