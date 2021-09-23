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    Київська влада замовила ще три пости моніторингу довкілля за 35 млн грн

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    У березні 2021 року почали роботу два стаціонарних пости моніторингу повітря у Дніпровському та Дарницькому районах столиці&nbsp; - Київська влада замовила ще три пости моніторингу довкілля за 35 млн грн
    У березні 2021 року почали роботу два стаціонарних пости моніторингу повітря у Дніпровському та Дарницькому районах столиці 
    Фото: КМДА

    Пости моніторингу стану навколишнього середовища Києва будуть встановлені ще у трьох районах міста

    Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 16 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Енвімонітор» створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 34,85 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

    У 2020 році фірма виграла підряд на створення системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 39,74 млн грн. Це сукупність спеціалізованого обладнання і софту для досліджень з метою оцінки стану навколишнього середовища Києва. Йшлося про два стаціонарних пости моніторингу, сервер і калібрувальний пристрій.

    Нині ж цій фірмі замовили три стаціонарні пости моніторингу з послугами по 11,62 млн грн:

    • №3 по просп. Науки, 72/2 у Голосіївському районі;
    • №15 по просп. Правди, 64Г у Шевченківському районі;
    • №21 по вул. Щусєва, 20 у Подільському районі.

    Виробниками обладнання є ENVItech (Словаччина), Vaisala (Фінляндія), Horiba (Японія), Teltonika (Латвія) і TP-Link (Китай). Дистриб’ютором Horiba в Україні є ТОВ «Алт Україна Лтд». Воно авторизувало «Енвімонітор» на участь у цьому тендері та здійснюватиме гарантійне обслуговування у своєму сервісному центрі.

    Ціна угоди на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 35 млн грн.

    До аукціону не допустили київське ПрАТ «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» («Украналіт») Дениса Комарницького та Алли і Юрія Дашковських, оскільки ця компанія не сплатила забезпечення тендерної пропозиції.

    Єдиним допущеним конкурентом було столичне ТОВ «Хімлаборреактив» лондонської «Кемлаб Інвест Лтд».

    Нагадаємо, в Києві розпочали встановлювати сучасну систему, яка здійснюватиме якісний та системний автоматичний моніторинг якості повітря. Перші два пости, що вже встановили, працюють на вулиці Архітектора Вербицького, 26 та на Харківському шосе, 7/1

    Джерело: Наші гроші

    Теги: екологія Київ тендер ProZorro КМДА
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    Київська влада замовила ще три пости моніторингу довкілля за 35 млн грн