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    Наприкінці вересня у Києві пройде Кліматичний марш

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    Серед інших вимог Кліматичного маршу &ndash; відмовитись від дотацій у збиткову вугільну галузь - Наприкінці вересня у Києві пройде Кліматичний марш
    Серед інших вимог Кліматичного маршу – відмовитись від дотацій у збиткову вугільну галузь
    Фото: .flickr.com

    Учасники акції вимагатимуть від уряду виділити більше коштів на скорочення викидів парникових газів

    У четвер, 26 вересня, у Києві відбудеться Кліматичний марш. Дійство, яке організовує ГО «Екодія», розпочнеться о 12:00 на Михайлівській площі, зазначають організатори.

    Учасники Кліматичного маршу вимагатимуть від влади збільшити фінансування у Держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату. Серед інших вимог Кліматичного маршу – відмовитись від дотацій у збиткову вугільну галузь, закласти кошти у підвищення енергоефективності будівель та на розвиток системи державного моніторингу якості повітря.

    На акцію просять не приносити політичну символіку та логотипи бізнес-компаній. На марші можуть бути присутні лише логотипи неприбуткових організацій, ініціатив та рухів, які працюють в темах дотичних до зміни клімату та екологічних питань.

    26 вересня Кліматичний марш відбудеться і в інших містах України: Миколаїв, Чорноморськ, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Рівне, Вознесенськ, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький. Список міст доповнюється.

    Як раніше повідомляв «Главком», у всьому світі пройшов Кліматичний марш, у якому, взяли участь півтора мільйони людей.

    До слова, на початку вересня у Києві та ще 30 містах відбувся четвертий всеукраїнський Марш за права тварин. Організатори його виступають за цирк без тварин, заборону хутряних ферм, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження і захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.

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    Теги: екологія Київ клімат акція фінансування повітря природа
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    Наприкінці вересня у Києві пройде Кліматичний марш