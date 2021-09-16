Наприкінці вересня у Києві пройде Кліматичний марш

Серед інших вимог Кліматичного маршу – відмовитись від дотацій у збиткову вугільну галузь

Учасники акції вимагатимуть від уряду виділити більше коштів на скорочення викидів парникових газів

У четвер, 26 вересня, у Києві відбудеться Кліматичний марш. Дійство, яке організовує ГО «Екодія», розпочнеться о 12:00 на Михайлівській площі, зазначають організатори.

Учасники Кліматичного маршу вимагатимуть від влади збільшити фінансування у Держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату. Серед інших вимог Кліматичного маршу – відмовитись від дотацій у збиткову вугільну галузь, закласти кошти у підвищення енергоефективності будівель та на розвиток системи державного моніторингу якості повітря.

На акцію просять не приносити політичну символіку та логотипи бізнес-компаній. На марші можуть бути присутні лише логотипи неприбуткових організацій, ініціатив та рухів, які працюють в темах дотичних до зміни клімату та екологічних питань.

26 вересня Кліматичний марш відбудеться і в інших містах України: Миколаїв, Чорноморськ, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Рівне, Вознесенськ, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький. Список міст доповнюється.

Як раніше повідомляв «Главком», у всьому світі пройшов Кліматичний марш, у якому, взяли участь півтора мільйони людей.

До слова, на початку вересня у Києві та ще 30 містах відбувся четвертий всеукраїнський Марш за права тварин. Організатори його виступають за цирк без тварин, заборону хутряних ферм, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження і захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.