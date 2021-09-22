Підприємство під Києвом вдруге за пів року оштрафовано за забруднення довкілля

Забруднюючі речовини потрапляли у річки Красилівка та Трубіж

КП «Броваритепловодоенергія» оштрафовано на 3,4 млн грн за забруднення річок

Державна екологічна інспекція Столичного округу оштрафувала на 3,4 млн грн комунальне підприємство «Броваритепловодоенергія» на Київщині за нераціонально використання водних ресурсів. Про це повідомляє пресслужба екологічної інспекції.

Так, у період з 25 по 30 серпня державними інспекторами екоінспекції Столичного округу було проведено позапланову перевірку щодо виконання припису з усунення порушень КП «Броваритепловодоенергія» від 2 квітня 2021 року.

Екологи зафіксували перевищення підприємством нормативу скиду забруднюючих речовин, встановлених дозволом на спеціальне водокористування після споруд повного біологічного очищення стічних вод. Результатом чого є забруднення річок Красилівка та Трубіж, басейну р. Дніпро.

Екологи наголосили, що необхідна реконструкція очисних споруд у Броварах задля зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

У квітні цього року підприємством «Броваритепловодоенергія» було сплачено у повному обсязі штраф у розмірі 684 тис. грн за забруднення земельних ресурсів.

Як повідомлялося, Державна екологічна інспекція столичного округу здійснила позапланову перевірку комунального підприємства «Броваритепловодоенергія» Під час проведення позапланового заходу державного нагляду було встановлено, що підприємство «Броваритепловодоенергія» забруднило недостатньо очищеними зворотними водами земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка межує з очисними спорудами в с. Квітне.



