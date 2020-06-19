  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київські митники вилучили майже 6 тис. термоковдр (фото)

    • Розсилка
    Ковдри ввозилися&nbsp;на адресу столичного підприємства - Київські митники вилучили майже 6 тис. термоковдр (фото)
    Ковдри ввозилися на адресу столичного підприємства
    Фото: Київська митниця

    Митники виявили незадекларовані ковдри

    Київськими митниками зафіксовано спробу ввезення з Німеччини на адресу столичного підприємства енергозберігаючих ковдр з приховуванням від митного контролю.

    Згідно з товаросупровідними документами, вантаж складався з 20 тисяч ковдр з поліестеру. Проте, під час огляду митниками, окрім заявленої кількості товару, було виявлено 5,7 тисяч ковдр, дані про які в документах були відсутні. Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

    «Таким чином, наявні ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України: подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо кількості товарів», - зазначили митники.

    Приховані від митного контролю ковдри вилучено до рішення суду. Їх вартість буде встановлено додатково.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Київські митники вилучили майже 6 тис. термоковдр (фото)
    Київські митники вилучили майже 6 тис. термоковдр (фото)
    Київські митники вилучили майже 6 тис. термоковдр (фото)

    Подібні термоковдри використовуються на спортивних заходах (марафонах, забігах), для активного відпочинку (спорядження трекінгових груп), під час проведення гірничо-рятувальних операцій тощо.

    митниця Київ Державна митна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ