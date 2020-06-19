Київські митники вилучили майже 6 тис. термоковдр (фото)



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Ковдри ввозилися на адресу столичного підприємства Фото: Київська митниця

Митники виявили незадекларовані ковдри

Київськими митниками зафіксовано спробу ввезення з Німеччини на адресу столичного підприємства енергозберігаючих ковдр з приховуванням від митного контролю.

Згідно з товаросупровідними документами, вантаж складався з 20 тисяч ковдр з поліестеру. Проте, під час огляду митниками, окрім заявленої кількості товару, було виявлено 5,7 тисяч ковдр, дані про які в документах були відсутні. Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

«Таким чином, наявні ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України: подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо кількості товарів», - зазначили митники.

Приховані від митного контролю ковдри вилучено до рішення суду. Їх вартість буде встановлено додатково.

Подібні термоковдри використовуються на спортивних заходах (марафонах, забігах), для активного відпочинку (спорядження трекінгових груп), під час проведення гірничо-рятувальних операцій тощо.