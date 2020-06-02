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    Багаж генпрокурора і суддів Верховного суду не оглядатимуть на митниці: прийнято закон

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    Багаж генпрокурора і суддів Верховного суду не оглядатимуть на митниці: прийнято закон

    Нардепи 2 червня підтримали зміни до митного кодексу

    Верховна Рада на своєму засіданні 2 червня ухвалила закон «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури і змінами в системі судоустрою України» (проєкт № 3194).

    У статтях 340, 359, 456 і 457 Митного кодексу України слова «Верховний суд України», «Генеральний прокурор України» і «Генеральна прокуратура України» замінено словами «Верховний Суд», «Генеральний прокурор» і «Офіс генерального прокурора» відповідно.

    Прийняття закону дасть змогу уточнити у зв'язку зі змінами у законодавстві України дійсні найменування найвищих у системі судоустрою та прокуратури України органів, а також назви посад керівників таких органів.

    Як тлумачить портал pravo.ua, таким чином, голова та судді Верховного суду, генеральний прокурор і члени їх сімей, які прямують разом з ними, не підлягають особистому огляду. Їх ручна поклажа та супроводжуваний багаж звільнені від митного огляду.

    Контрольовані поставки та переміщення товарів під негласним контролем повинні узгоджуватися з Офісом генерального прокурора.

    Нагадаємо, 15 травня половину керівників українських митниць звільнили під час засідання колегії Державної митної служби.

     

    митниця прокуратура Верховна Рада суд Офіс Генерального прокурора закон Верховний Суд України
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